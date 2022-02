Brest: "Le club manque d’ambition", Der Zakarian tacle sa direction après le mercato

Michel Der Zakarian, le coach du Stade Brestois, a glissé ce vendredi un tacle à sa direction avant le match contre Rennes en Ligue 1. Il a également exprimé son insatisfaction par rapport au mercato.

Entre l'élimination en Coupe de France face au rival nantais et la fin du mercato, la dernière semaine de janvier l'a passablement agacé. En conférence de presse avant le match du Stade Brestois contre le Stade Rennais (dimanche 17h), Michel Der Zakarian a décoché quelques flèches à l'égard de sa hiérarchie.

L'entraîneur brestois a d'abord, selon les propos rapportés par Le Télégramme, regretté le manque d'implication de la direction autour de la rencontre face aux Canaris (défaite 2-0). "Le problème, c’est que c’est toujours moi qui parle. Il faudrait que la direction le fasse aussi de temps en temps. Je pense que le club manque d’ambition. On n’est pas allés à Nantes pour gagner", a-t-il fustigé vendredi, considérant que la direction était tout aussi en "faute" que lui et ses joueurs. "Si on joue comme face à Nantes, il n’y a aucune possibilité de ramener des points de Rennes", a-t-il par ailleurs prévenu.

Le départ de Faivre, la "volonté" du président

Michel Der Zakarian a ensuite exprimé de la fatalité par rapport au départ de Romain Faivre vers l'Olympique Lyonnais: "Ce n'était pas prévu qu'il parte. C'est la volonté du président, c'est son choix, c'est lui le patron". Et même si Youcef Belaïli s'est engagé dans les dernières heures du mercato, le coach de 58 ans aurait aimé avoir "un peu plus de banc encore" pour finir la saison.

13e du classement, le Stade Brestois reste en championnat sur une victoire en championnat (2-0 contre le Losc) et deux défaites (2-0 à Paris, 3-0 contre Nice).