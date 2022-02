"On ne s'attendait pas à un tel engouement", Brest s'enflamme déjà pour Belaïli

Recruté dans les dernières heures du mercato par le Stade Brestois, Youcef Belaïli a déjà permis à son nouveau club de faire grossir sa communauté de fans sur les réseaux sociaux. Un engouement qui n'était pas "forcément prévu" par la direction.

Le Stade Brestois ne s'attendait pas à ça. International algérien, Youcef Belaïli finira la saison de Ligue 1 avec le club breton, qu'il a rejoint dans les dernières heures du mercato hivernal. Après la perte de Romain Faivre, parti en direction en l'OL, l'équipe entraînée par Michel Der Zakarian a réalisé un joli coup en recrutant un homme vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations en 2019.

L'influence de Youcef Belaïli se mesure déjà sur les réseaux sociaux: de 144.000 abonnés sur Facebook la semaine dernière, ce sont désormais plus d'un million de personnes qui suivent la page officielle du club. "Sportivement, c'est un joueur qui est important dans sa sélection. Il est très populaire dans les pays d'Afrique donc ça crée une belle vitrine du club. On fait un peu le buzz, on ne s'attendait pas forcément à avoir un tel engouement, c'est très bien, a savouré ce jeudi Grégory Lorenzi, directeur sportif du Stade Brestois, lors de l'After sur RMC. Le plus important sera forcément de voir son apport sur le plan sportif mais on va lui laisser du temps pour s'acclimater."

"Je n'ai pas vendu Brest comme le meilleur projet"

Suivi par plus de trois millions de personnes sur Instagram, Youcef Belaïli a tout de même un peu surpris en rejoignant Brest. "Pour avoir discuté avec son entourage, ils nous disaient qu'on allait vendre beaucoup de maillots. Forcément, ça allait nous booster. Mais c'est un joueur qu'on suivait depuis quelque temps. Dès la vente de Romain Faivre, on a su réajuster avec ce transfert, a expliqué Lorenzi. C'est un garçon qui marche beaucoup à l'affect, qui a besoin d'être un environnement où il se sentira bien. Brest est un club familial. J'ai aussi parlé avec son père, qui l'a rejoint à Brest comme va le faire sa famille. Ce discours fait qu'il nous a choisi je pense. Mais je n'ai pas vendu Brest comme le meilleur projet."

Déjà passé par Angers en 2017-2018, une expérience infructueuse, Youcef Belaïli était reparti en Tunisie puis dans les pays du Golfe ensuite. Le voilà désormais de retour en Europe, pour une deuxième expérience. "Il avait reçu des propositions financières exorbitantes mais ce n'est pas forcément ce qu'il a choisi, a lâché Lorenzi à propos de l'ailier gauche. Il a joué les trois matchs avec l'Algérie lors de la CAN, il a repris l'entraînement ces derniers jours. Il sera bientôt prêt même s'il faudra aller doucement avec lui. C'est aussi notre rôle de prendre des paris. Il a fait tellement de belles choses avec l'équipe nationale."