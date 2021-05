Brest-Nantes: Kombouaré "impressionné" par ses joueurs

Après la victoire de Nantes ce dimanche lors de la 35e journée de Ligue 1 face à Brest (4-1), Antoine Kombouaré s'est déclaré "impressionné" par l'état d'esprit de se ses joueurs. L'entraîneur du FCN a tenu néanmoins à les prévenir sur les efforts encore à fournir en vue du maintien.

Nantes a enchaîné ce dimanche une deuxième victoire de suite en Ligue 1. Un nouveau bon résultat dans le sprint final, obtenu cette fois en déplacement à Brest (4-1). Déjà vainqueur de Strasbourg la semaine dernière (2-1), les Canaris restent pourtant à la 18e place du classement de Ligue 1 après 35 journées, en situation de barragiste.

Nantes s'est rapidement mis à l'abri ce dimanche, grâce à des réalisations de Moses Simon (15e) et Ludovic Blas (27e). Avant que le festival offensif ne se poursuive en seconde période avec Imran Louza (56e) puis un penalty transformé (62e) par Kalifa Coulibaly.

"Je suis impressionné par la performance de mes joueurs. On était venus ici pour gagner, pour marquer des buts, mais autant je ne pensais pas. Si mes joueurs sont capables de me surprendre comme ça, je prends, a félicité Antoine Kombouaré après le match. Brest n'a pas fait un grand match mais on y est pour beaucoup aussi. Il fallait être capables de gagner deux fois de suite, ce qu'on n'avait jamais fait cette saison. Ca veut dire que la confiance est revenue. Et l'efficacité aussi. On a été très costauds en défense et chirurgicaux en attaque, on a marqué sur les deux premières situations. Et Alban (Lafont) a fait les arrêts qu'il fallait. C'est la première fois qu'on a deux mi-temps solides."

"Il faut confirmer, on n'a pas le choix"

Dans le même temps, Lorient, 17e, a aussi gagné face à Angers (2-0), alors que Nîmes a perdu deux points avec un nul face à Reims (2-2). "Je vais me répéter, je ne regarde jamais ce que font les adversaires, je me fous de leurs résultats, a balayé Kombouaré. Ce qui m’intéresse, ce sont les résultats de mon équipe. De savoir que Nîmes a deux points d’écart, c’est bien mais ce n’est pas essentiel. S’ils sont derrière nous à la fin du championnat, oui ça sera intéressant. Il faut continuer à prendre des points."

Dimanche prochain (13h), Nantes retrouvera Bordeaux, qui a aussi pris trois points précieux ce dimanche en vue du maintien avec son succès face à Rennes. Ensuite, Antoine Kombouaré et ses joueurs se déplaceront à Dijon pour la 37e journée, puis recevront Montpellier pour le dernier match de la saison. "Mais j'attends mes joueurs le week-end prochain. Il faut confirmer, on n'a pas le choix, on a pris tellement de retard, a déjà prévenu Kombouaré. On s'est fait très peur la semaine dernière à Strasbourg, on est passés pas loin de la catastrophe et on s'est dit 'plus jamais ça'. Les joueurs ont fait ce qu'il fallait pour rectifier le tir. Maintenant il faut maintenir ce niveau de performance."