Brest-Nantes: une interpellation après les incidents en tribunes

La rencontre de la 31e journée de Ligue 1 entre Brest et Nantes (1-1) a été interrompue durant une dizaine de minutes, après une tentative d'intrusion de spectateurs sur le terrain, nouvel exemple d'une saison émaillée par des débordements en tribunes. Trois individus, selon la préfecture du Finistère, ont pénétré sur le terrain à la 51e minute du match, mené par les visiteurs (1-0). Un de ces spectateurs a été interpellé, a indiqué à l'AFP le parquet de Brest.



Pour le diffuseur Prime Video, les ultras brestois voulaient en découdre avec ceux des Canaris qui les auraient provoqués. Le match avait déjà été interrompu brièvement en première période, en raison de fumigènes lancés sur le terrain par le parcage de supporters nantais.

La colère de Chardonnet

Après ce nouvel incident, l'arbitre Johan Hamel a décidé de renvoyer les acteurs aux vestiaires, en attendant qu'une décision soit prise sur la suite de la rencontre. Le match a finalement repris, après que le speaker du stade Francis-Le Blé a prévenu les spectateurs qu'un nouvel écart provoquerait son arrêt définitif.



L'interruption a duré un peu plus de dix minutes. Brest a ensuite égalisé par Brendan Chardonnet (67e), dans une chaude ambiance. "Ça me fait chier, que ce soit mes supporters, ou les supporters adverses. Depuis le début de la saison, on voit des choses inacceptables, horribles. Tous les supporters, il va falloir changer de mentalité", a lancé le joueur breton après la rencontre, au micro de Prime Video. "Je dis aux supporters: 'Arretêz vos conneries, vous allez en pâtir et nous aussi'. On a besoin de nos spectateurs. Ca saoule de voir des images des débordements", a-t-il poursuivi.



La saison 2021/22 a été émaillée par plusieurs incidents dans les stades impliquant des supporters. Un envahissement de terrain avait notamment perturbé le derby du Nord entre Lille et Lens (1-0), en septembre dernier.