Brest – PSG : à quelle heure et sur quelle chaîne regarder le match de Ligue 1 en direct ?

Ce samedi soir, le PSG se déplace à Brest pour le compte de la 27e journée de Ligue 1 Uber Eats. A peine sortis du match contre le Bayern, les Parisiens reprennent déjà du service en championnat. Découvrez ici à quelle heure et sur quelle chaîne regarder le match Brest – PSG en direct !

CANAL+ diffuse ce samedi soir le match entre Brest et le Paris SG, en direct du stade Francis-Le Blé. À l’heure actuelle, les Bretons sont à la quinzième position, avec 23 points. La récente victoire contre Strasbourg (0-1) leur a permis de rester hors des places de relégation.

Cependant, la dernière confrontation face au PSG s’est soldée en faveur des Parisiens (1-0). L’enjeu est donc de taille pour Brest, qui risque de chuter dans le classement. Du côté du Paris SG, les hommes de Christophe Galtier ont enchaîné trois victoires consécutives en championnat face à Lille (4-3), Marseille (0-3), et Nantes (4-2). Premiers avec 63 points, les tenants du titre devancent l’OM de 8 points. Par ailleurs, Kylian Mbappé a signé un nouveau record contre les Canaris, et devient le joueur ayant marqué le plus de buts sous le maillot du PSG. Ainsi, il détrône Edinson Cavani, qui avait inscrit 200 buts dans sa carrière parisienne. Cependant, plusieurs noms sont encore incertains pour la rencontre, notamment Neymar, Kimpembe et Sanches. Voici comment regarder le match entre le Stade Brestois et le Paris Saint-Germain, en direct ce samedi !

Match Brest – PSG en direct : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Ce samedi soir, retrouvez le match entre Brest et le PSG sur la chaîne CANAL+ SPORT 360. Les clubs s’affrontent à partir de 21 heures, au stade Francis-Le Blé. Les experts de la chaîne vous donnent rendez-vous à 20 heures 30, pour l’émission d’avant match “Soir de Ligue 1”. Vous pouvez assister aux grandes affiches de Ligue 1 Uber Eats via l’offre d’abonnement CANAL+ SPORT avec engagement de 24 mois, au prix de 34, 99 euros par mois pendant 12 mois, puis 45, 99 euros par mois.

