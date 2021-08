Brest-PSG: le geste de nervosité de Mbappé, auteur d'une semelle sur Honorat

Kylian Mbappé a été averti à la 65e minute du match entre Brest et le PSG ce vendredi soir pour une vilaine semelle sur Franck Honorat. Le Parisien, buteur plus tôt dans le match (4-2), a ensuite échangé des amabilités avec Haris Belkebla.

Kylian Mbappé est passé par toutes les émotions au stade Francis-Le-Blé. Buteur en première période sur une jolie tête effectuée en pleine course et placée hors de portée du portier brestois (2-0, 36e), le champion du monde français, s'est ensuite quelque peu tendu dans la rencontre opposant le PSG à Brest (4-2) et comptant pour la troisième journée de Ligue 1.

Quand son équipe menait 2-1 à la suite de la réduction du score par Franck Honorat, l'attaquant du PSG a ensuite quelque peu perdu le fil de son match à la 65e minute. Alors que ce même Franck Honorat avait déjà donné son ballon, Kylian Mbappé s'est rendu coupable d'une vilaine semelle sur le Brestois. Très en retard sur le coup, il est logiquement averti par l'arbitre de la rencontre.

Brest-PSG © Amazon Prime

Des mots doux échangés avec Belkebla

Alors que Franck Honorat était toujours au sol, les esprits se sont ensuite quelque peu échauffés. Sur la faute, le banc brestois s'est immédiatement levé pour manifester sa colère face au geste de Kylian Mbappé. Ce dernier a ensuite échangé quelques amabilités avec Haris Belkebla, venu à sa hauteur pour lui dire tout le bien qu'il pensait de son intervention.

Brest-PSG © Amazon Prime

Brest-PSG © Amazon Prime

S'il est ensuite rapidement redescendu, le Parisien s'est montré relativement nerveux sur ce fait de match. Alors que son nom alimente toujours les rumeurs de transfert les plus folles, notamment vers le Real Madrid, Kylian Mbappé pourra toutefois se rassurer avec l'ovation reçue de la part du kop parsien présent à Francis-Le-Blé au moment de sa sortie.