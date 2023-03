Brest-PSG: les Brestois pestent contre l’arbitrage après le mauvais geste de Mbappé

A l’image de l’entraîneur Eric Roy et du milieu de terrain Pierre Lees-Melou, les Brestois digèrent mal la décision de l’arbitre de ne pas expulser Kylian Mbappé après son coup de pied sur Haris Belkebla. La star du PSG a offert la victoire à son équipe (2-1) samedi soir lors de ce match de la 27eme journée de Ligue 1.

"Je ne suis pas là pour demander à ce que les joueurs soient expulsés mais il est évident que s’il méritait de l’être…" C’est un Eric Roy très amer qui est revenu sur le geste d’humeur de Kylian Mbappé samedi soir après la défaite de Brest, son équipe, face au PSG (1-2). Bref rappel des faits : à la 87eme minute, alors que les deux formations sont à égalité 1-1, l’attaquant parisien au duel avec Haris Belkebla, perd son sang-froid et lui adresse un coup de pied alors que le joueur du Finistère est au sol. Carton jaune. Le champion du monde 2018 s’en sort très bien. Pour le camp brestois, pas de doute, son coup méritait un carton rouge : "Il a eu un geste malheureux de réflexe mais qui était apparenté à un coup de pied, appuie le coach breton. En tout cas, s’il avait été plus sévèrement sanctionné, ce n’est pas lui qui aurait marqué le 2eme but." Dans le temps additionnel, moins de cinq minutes après ce fait de match, Mbappé a offert la victoire au PSG.

Lees-Melou : "J'aimerais savoir s'il y aurait la même sanction pour tous les joueurs"

"Sur Canal+, Pierre Lees-Melou a revu les images de cette accrochage. Et pour l’ancien Niçois aussi, la pilule est dure à avaler : "Je vois le coup de pied... J'aimerais savoir s'il y aurait la même sanction pour tous les joueurs. Je ne veux pas lancer de polémique, parce qu'on va encore dire qu'on pleure sur l'arbitrage. Mais pour moi, il y a un joli coup de pied. J'ai demandé des explications à l'arbitre, il m'a dit que ce n'était pas assez prononcé." Avant les autres affiches de cette 27eme journée de Ligue 1, le Stade Brestois occupe la 15eme place avec seulement un point d’avance sur la zone de relégation.