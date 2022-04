Canal+ en colère contre la LFP, après la reprogrammation de Saint-Etienne - OM

Après l'annonce de la Ligue de football professionnel concernant le report de Saint-Etienne - OM en raison des conditions météorologiques, Canal+ a fait part de sa colère à propos du nouvel horaire du match (dimanche à 15h).

Canal+ n'est pas content contre la Ligue de football professionnel. Le motif du courroux de la chaîne cryptée? La nouvelle date et le nouvel horaire du match de la 30e journée de Ligue 1 entre Saint-Etienne et l'OM. Initialement prévue ce samedi soir à 21h, la rencontre a été reportée en raison de la neige et des conditions météorologiques difficiles. Elle aura donc lieu dimanche à 15h.

Une décision "unilatérale"

"La LFP a décidé d'annuler la rencontre ASSE-OM prévue ce samedi à 21h "compte tenu des difficultés d'accès au stade Geoffroy-Guichard". Le match est normalement diffusé en direct sur Canal+ Décalé. La LFP a décidé unilatéralement de reporter ce match à dimanche 15h. Canal+ est donc contraint par la LFP de diffuser ASSE-OM ce dimanche à 15H sur Canal+ Décalé", déplore le diffuseur.

Canal+ annonce de fait des conditions de diffusion possiblement détériorées: "Dans ce délai, seuls des moyens simplifiés pourront être acheminés par le prestataire de production de Canal+. Canal+ ne pourra pas être tenu pour responsable d'une diffusion dégradée. Canal+ regrette cette décision qui lui est imposée par la LFP et qui va priver ses abonnés des standards de production qu'elle leur propose systématiquement pour chaque grande affiche de Ligue 1."

Un suspense tout le samedi

La LFP a mis fin à un suspense de plusieurs heures concernant la tenue du match. Alors que l'incertitude planait depuis la veille et le placement en vigilance orange du département, Saint-Etienne a annoncé ce samedi matin le report de la rencontre. Outre le climat, ce sont les conditions de circulation rendues difficiles pour ses supporters - pour un match annoncé à guichets fermés - qui ont pesé lourd dans la décision. Mais ce n'est que plusieurs heures plus tard que la Ligue a communiqué.