"Certains me font peur": Lionel Messi dérangé par les fans qui entrent sur le terrain pour un selfie

Dans un entretien accordé au média argentin Olé ce samedi, Lionel Messi exprime son appréhension lorsque des spectateurs pénètrent sur la pelouse pour obtenir un selfie avec leur idole. Des scènes qui se sont répétées avec la sélection argentine mais aussi avec le PSG.

Pas facile la vie de star. Si Lionel Messi n’est jamais aussi à l’aise que lorsqu’il est sur un terrain de football, l’attaquant du Paris Saint-Germain doit aussi composer avec les coups de folie de certains fans. En plein match, la Pulga a souvent vu débouler sur la pelouse des supporters ayant réussi à déjouer les services de sécurité pour obtenir un selfie avec leur idole.

Si ces spectateurs sont rarement mal attentionnés, ces scènes se répètent souvent. Fin septembre, lors du match amical Argentine-Jamaïque dans le New Jersey, un fan torse nu a fait irruption sur la pelouse et demandé à un Messi d'abord affrayé un autographe dans son dos. Un mois plus tard, trois jeunes supporters de l’AC Ajaccio ont déboulé sur la pelouse du stade François-Coty en plein match face au PSG pour avoir leur selfie avec l’Argentin.

Argentine-Jamaïque: un fan demande un autographe à Lionel Messi en plein match © AFP

"Dans ces moments-là, tu ne sais pas quoi faire"

"Ça arrive souvent, remarque Lionel Messi dans une interview à Olé. J’ai peur de certains comme lors du dernier match en sélection (face au Honduras) lorsque la sécurité est intervenue et m’a même frappé. En général, ce sont des belles marques d’affection. Faire quelque chose de risquer comme ça, c’est tellement fou sachant ce qui peut arriver après…" Et Messi de poursuivre : "Dans ces moments-là, tu ne sais pas quoi faire, tu ne sais pas non plus comment les agents de sécurité vont réagir. Parfois ils deviennent agressifs alors que ce n’est pas nécessaire. Ce sont des moments inconfortables pour tout le monde", conclut la Pulga.