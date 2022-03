Equateur-Argentine: le selfie brutal d’un fan avec Messi

Un fan équatorien a pénétré sur la pelouse après le match Equateur-Argentine (1-1) mardi, avant de forcer assez brutalement Lionel Messi à prendre la pose à ses côtés pour un selfie. La star du PSG a visiblement peu apprécié.

Être souvent considéré comme le meilleur joueur de tous les temps n’est pas de tout repos. Lionel Messi (34 ans) s’en est encore rendu compte mardi, à l’issue du match pour les qualifications à la Coupe du monde 2022 entre l’Equateur et l’Argentine (1-1). Un fan équatorien a pénétré sur le terrain de l’Estadio Monumental Isidro Romero Carbo de Guayaquil, avant de se diriger vers le septuple Ballon d’or et de littéralement se jeter à son cou pour le contraindre à un selfie.

L’attaquant du PSG s’est retrouvé sous l’étreinte brutale du supporter et n’a pas apprécié cette intrusion. Le supporter en question a filmé la scène sur laquelle il interpelle le joueur en s’approchant de lui: "Messi, Messi, une photo". Surpris, le joueur a invité le fan à le lâcher à plusieurs reprises: "arrête, arrête, arrête".

Les services de sécurité - d'abord dépassés par la course du "photographe" - sont venus à son secours pour écarter le fan dont l’euphorie débordante s’est manifestée de manière un peu intrusive. Mais le jeune homme ne s’en est pas offusqué en partageant la fameuse photo sur compte Instagram, accompagnée d’un message d’amour en direction de Messi.

"J'ai rencontré le meilleur joueur de l'histoire"

"Tu ne vis qu'une fois et une fois me suffit car j'ai rencontré le meilleur joueur de l'histoire, a-t-il écrit. Mon cher Leo Messi, merci pour tant de moments de bonheur que tu m'as offerts au fil des années avec ton beau football. Je t'aime toi et ce beau sport."

Après la trêve internationale, le joueur argentin va retrouver le PSG en cette fin de semaine. Les manifestations d’amour reçues avec le maillot de l’Albiceleste devraient prendre une autre forme avec le maillot parisien lors de la réception de Lorient, dimanche (20h45, 30e journée) au Parc des Princes. Les supporters parisiens n’ont toujours pas digéré l’élimination en huitièmes de finale de la Ligue des champions face au Real Madrid et pourraient de nouveau manifester leur mécontentement envers les joueurs, comme ils l’avaient fait contre Bordeaux (3-0) le 13 mars. Une banderole "présent mais pas amnésique" a d’ailleurs été déployée dans les tribunes mercredi lors du quart de finale retour de la Ligue des champions féminine entre le PSG et le Bayern Munich (2-2, a.p.).