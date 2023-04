Cette stat qui flatte les défenseurs de Ligue 1, Disasi en tête, par rapport au reste de l'Europe

A l'instar d'Axel Disasi, plusieurs joueurs de Ligue 1 se démarquent tout particulièrement dans une infographie portant sur la fréquence et la distance des portées de balle des défenseurs centraux en Europe. Moins ceux du PSG en revanche.

L'infographie circule depuis quelques jours sur Twitter. Elle montre les performances des défenseurs centraux des cinq championnats européens majeurs en matière de progression avec la balle (au moins 900 minutes jouées). Et comme la relevé l'auteur de ce graphique, l'analyste Ben Griffis, la Ligue 1 se démarque en étant plutôt éloignée des autres championnats. Axel Disasi (AS Monaco), Maximiliano Caufriez (Clermont), Montassar Talbi (Lorient), Alidu Seidu (Clemront), Kévin Danso (Lens), Facundo Medina (Lens) et Arthur Theate (Stade Rennais) sont tout particulièrement mis en évidence par ces données provenant d'Opta.

Comment comprendre le graphique? Plus le joueur est haut, plus ses portées de balle vers l'avant sont longues. Plus le joueur est à droite, plus il a tendance à garder le ballon lorsqu'il hérite de celui-ci.

Disasi avance loin, Medina porte beaucoup le ballon

Il faut donc comprendre qu'Axel Disasi avance en moyenne de 7 mètres balle au pied et que 70% de ses touches de balle servent à le porter. Facundo Medina, le joueur le plus à droite de l'infographie, avance 85% du temps lorsqu'il a la possession. La distance parcourue est un peu plus faible: un peu plus de 6 mètres en moyenne.

À titre de comparaison: Marquinhos et Sergio Ramos portent souvent le ballon avec le PSG, mais avancent un peu moins: 5 mètres en moyenne. Dayot Upamecano (Bayern Munich) et Josko Gvardiol (RB Leipzig) affichent des statistiques semblables. À Manchester United, Raphaël Varane avance moins souvent, mais tout aussi loin qu'Axel Disasi quand il en a l'occasion. À l'inverse, à Liverpool, Virgil van Dijk avance bien moins (4 mètres).

Des interprétations différentes

Mais comment interpréter ces chiffres? S'agit-il d'une bonne nouvelle pour les défenseurs de Ligue 1? Un premier élément de réponse se trouve dans la structure de l'infographie: les médianes (et non pas la moyenne) se situent à 5 mètres de progression et 29 portées sur 50 touches. Autrement dit, 50% des joueurs pris en compte se trouvent en-dessous de ces chiffres, tandis que les 50% restants sont au-dessus.

Il est intéressant de constater aussi que les défenseurs du Real Madrid et d'Arsenal et du Napoli sont beaucoup plus proches de ces médianes que les défenseurs de Ligue 1, excentrés pour la plupart. Globalement, la plupart des joueurs des championnats étrangers sont regroupés au centre.

Il faut donc peut-être comprendre que bon nombre des défenseurs de Ligue 1 bénéficient d'un pressing adverse relativement faible, ce qui leur donne du temps et de l'espace pour progresser avec le ballon. Cela peut aussi signifier que les défenseurs en question disposent des qualités techniques et athlétiques pour garder la balle. Mais une autre lecture peut aussi mettre le doigt sur la volonté des concurrents européens à passer plus rapidement le ballon pour relancer ou construire.