Christian Gourcuff explique pourquoi il a dit au revoir au football

Invité de l'After Foot sur RMC pour la sortie de son livre "Ma quête du jeu idéal", Christian Gourcuff raconte ce qui l'a convaincu de dire stop au football.

Entre Christian Gourcuff et le football, c'est terminé. "Malheureusement, parce que c'est toujours difficile d'arrêter quand on a une passion. Mais c'était bien, donc sans regrets", confie l'ancien entraîneur du FC Lorient et du Stade Rennais, invité mardi soir de l'After Foot sur RMC.

Pour tourner définitivement la page de près de 40 ans passés sur les bancs, avec une dernière expérience au FC Nantes qui s'est achevée en 2020, l'homme de 67 ans publie Ma quête du jeu idéal aux éditions Amphora. Un livre qui lui permet de témoigner de ce qu'il a aimé dans le football... et finalement ce qui ne va pas lui manquer: "Pas ce que j'ai vécu lors des dernières années. C'est pour ça que la retraite a été la bienvenue. Elle est arrivée au bon moment. C'est bien aussi de ne pas avoir de regrets. Tout est très bien".

"L'environnement du foot a tellement été modifié que ça change tout"

Ce qui lui déplaît tout particulièrement? L'envers du décor. "Même si je vois beaucoup moins de matchs, il y a toujours de bons matchs, de belles actions. Mais l'environnement du foot a tellement été modifié que ça change tout. Ça change la perception des choses (...) avec une pression du résultat à outrance. C'est complexe, c'est une évolution de la société. Ce que j'ai connu à Lorient à une certaine époque, je m'en rends compte maintenant que c'était exceptionnel", confie celui qui s'est fait un nom sur le banc des Merlus entre 1982 et 1986, de 1991 à 2001 puis entre 2003 et 2014.

Il regrette que "l'accélération" des dix dernières années ne laisse plus de marge aux projets sportifs: "Quel entraîneur peut se préavoir d'avoir un peu de temps? Guardiola à City, peut-être, parce qu'il a une aura. Mais la notion de temps qui existait il y a vingt ans n'existe plus".

Avec une nuance toutefois pour que le tableau ne soit pas tout noir: "La notion de plaisir et de sport n'a pas disparu. Mais elle est de moins en moins présente par rapport à des intérêts financiers présents partout. Je parle des dirigeants, des joueurs aussi. La mentalité des joueurs a énormément évolué en dix ans. Les agents et même les supporters aussi. Ils sont différents de ceux qui existaient il y a vingt ans. C'est incontestable. La presse et les réseaux sociaux aussi ont modifié les choses. Mais le foot reste le foot. On peut très bien s'amuser sur un terrain".