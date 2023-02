Clermont-OM: "Il ne faut pas s'enflammer", Rongier calme toute euphorie

Tombeur de Clermont samedi soir (2-0) lors de la 23e journée de Ligue 1, l'OM s'est replacé à cinq points du leader parisien. Mais pour le capitaine Valentin Rongier, il n'est surtout pas question de s'emballer.

Il n’y avait pas l’intensité ni l’euphorie de mercredi. Mais l’essentiel a été assuré. Trois jours après sa remarquable victoire au Vélodrome face au PSG (2-1), en huitième de finale de la Coupe de France, l’OM a enchaîné samedi soir en allant s’imposer sur le terrain de Clermont (2-0), pour le compte de la 23e journée de Ligue 1.

Un succès obtenu grâce à un doublé d’Alexis Sanchez qui permet aux hommes d’Igor Tudor de récupérer la deuxième place et de revenir à cinq points du leader parisien, battu un peu plus tôt sur le terrain de Monaco (3-1). Mais attention, pas question pour les Marseillais de s’emballer. Valentin Rongier ne voulait surtout pas parler de course au titre après la rencontre.

"On n'est pas inarrêtable"

"C'était le match piège par excellence, mais on est restés concentrés et très pro dans la manière de le préparer. C'est ce qui nous a permis de bien rentrer dans notre match et de remporter cette victoire. On n'est pas inarrêtable, il ne faut pas s'enflammer, je vous rappelle qu’on a perdu contre Nice à domicile (3-1 le 5 février), ça veut dire qu'on est loin d'être parfait, mais il y a beaucoup de choses positives. Il faut qu'on s'appuie dessus et qu'on continue de travailler", a réagi le capitaine phocéen, qui a aussi eu un mot pour Alexis Sanchez.

"Il marque des buts (13 en 28 matchs toutes compétitions confondues, ndlr), il nous fait du bien, c'est un super joueur. Il nous amène toute sa qualité, son expérience. Dans ces matchs, c'est encore plus important, on est très content de l'avoir, il faut que ça continue", a insisté Rongier en zone mixte. Toujours aussi précieux, le Chilien sera à nouveau très attendu dans une semaine à Toulouse, et surtout le 26 février contre Paris, cette fois en championnat.