Comment l’OM a vécu la claque reçue face au PSG

L'OM a été lourdement battu par le PSG dimanche soir, dans son stade Vélodrome (3-0). Mais après la rencontre, les Marseillais ne voulaient pas se laisser abattre.

Après la lourde défaite contre le PSG (3-0) dimanche soir en Ligue 1, les Olympiens se sont tous inclinés devant la supériorité des Parisiens, notamment celle de Kylian Mbappé. Igor Tudor a même laissé entendre, en conférence de presse, que le PSG est tout simplement injouable quand il décide de gagner un match et de mettre l’intensité nécessaire.

Un mélange de lucidité, et de résignation. Et une bonne piqure d’humilité pour les plus euphoriques – une minorité - qui s’imaginaient rattraper le PSG. A Marseille, de la majorité des supporters aux dirigeants, en passant par les joueurs et l’entraineur, la perspective de jouer le titre était plus un rêve qu’une véritable ambition.

L’euphorie médiatique autour de l’OM a un peu agacé le club

La victoire en Coupe de France contre le PSG, le petit écart de points de 5 points avant le match, et les psychodrames en série au sein du club parisien avaient suscité un engouement populaire et médiatique autour d’une possible lutte pour le titre dans laquelle pouvait s’inviter l’OM. Une légère euphorie dont se méfiaient énormément les dirigeants marseillais, un peu agacés d’entendre ci et là dans les médias que l’OM pouvait même être favori face au PSG. Le soufflet est donc retombé.

Au sein du club, on s’y était d’ailleurs préparé. Certains matchs récents avaient été compliqués (les victoires à Nantes et Toulouse, le match nul contre Monaco et le revers face à Nice) et Pablo Longoria lui-même avait demandé du calme et de l’humilité dès le début du mois de février. Cette défaite contre le PSG sonne donc comme un retour à la normalité, avec un PSG en haut du classement et un OM qui va devoir cravacher pour conserver sa deuxième place.

Un plan Mbappé qui a vite volé en éclats…

Tomber sur plus fort, ok. Mais cela n’empêche pas que l’OM a mal joué, dimanche soir. En interne, au club ou dans le vestiaire, certaines voix le reconnaissent, notamment en pointant du doigt beaucoup de naïveté défensive. Le plan et la priorité de Igor Tudor étaient de ne pas laisser trop de boulevards à Mbappé, qu’Éric Bailly devait suivre à la trace, aidé par Nuno Tavares en renfort, l’un des seuls joueurs de l’effectif marseillais dont la pointe de vitesse peut rivaliser avec celle de l’attaquant parisien.

La première véritable accélération de Mbappé a tout fait voler en éclats, Bailly n’ayant même pas vu que le N°7 du PSG venait d’amorcer son sprint. Le positionnement de Valentin Rongier, finalement plus milieu que défenseur, reste également une énigme. La volonté était de laisser le capitaine olympien dans un secteur de jeu où les milieux de terrain parisiens risquaient d’alimenter Mbappé. Mais l’OM, habitué à évoluer avec trois axiaux, a semblé être beaucoup plus désorganisé que d’habitude.

...même si Igor Tudor assume son jeu et ses prises de risques

Et pour la première fois de la saison sûrement, Igor Tudor – qui sait prendre des décisions très tôt dans le match, souvent dès la mi-temps - est resté sans réaction. Un aveu, sûrement, que selon lui il n’y avait pas grand-chose à faire ou à espérer, une fois que le PSG menait au score. Tudor a joué, et perdu, avec ses idées. C’était d’ailleurs le sens de son message au groupe, après le match. Qu’il ne fallait pas renier ce qui fait la force de cet OM : cette prise de risques et cette personnalité. Tudor l’assume totalement. Même contre le PSG de Mbappé, il n’est pas du genre à bétonner, et tant pis si un marquage individuel ou certains espaces peuvent vite être suicidaires !

Frank McCourt envoie un message positif

L’OM veut vite tourner la page, et positiver. Marseille reste deuxième de Ligue 1, et s’apprête à disputer dès mercredi un quart de finale de Coupe de France, face à Annecy, dans un stade qui devrait être à guichets fermés ! Dimanche soir, dans les salons présidentiels du Vélodrome, l’ambiance n’était d’ailleurs pas une ambiance de crise, loin de là. Dans un nouvel espace du Vélodrome réservé aux familles, l’actionnaire Frank McCourt a longtemps échangé, au moins jusqu’à 1h30 du matin, avec Igor Tudor, puis avec certains joueurs, un par un, pour les encourager et les inciter à ne rien lâcher au cœur de cette belle saison que l’OM est en train de réaliser. Marseille ne veut pas griller les étapes. D’abord se qualifier régulièrement pour la Ligue des champions. Continuer de grandir. Et tenter de se rapprocher chaque année un peu plus du niveau du PSG.