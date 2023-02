Comment le PSG a construit son succès contre l’OM

Large vainqueur du choc face à l'OM au Vélodrome, dimanche soir en Ligue 1 (3-0), le PSG a retrouvé le sourire après quelques semaines mouvementées. Et c'est justement dans ces moments difficiles que le club de la capitale a commencé à construire son succès dans le Classique.

Il y a des scènes qui ne trompent pas. La joie des Parisiens dimanche soir, quelques instants après avoir malmené les Marseillais au Vélodrome, en fait partie. La crispation des semaines passées a laissé place aux rires et à la bonne humeur dans le vestiaire du PSG, peu avant minuit. Une célébration qui est d’autant plus marquante que depuis le début de la saison, les effusions de joie comme celle-là n'ont pas été nombreuses... Mais cette fois, en plus du résultat (victoire 3-0), il y a eu la manière. Un succès qui trouve ses racines dans les semaines difficiles qui ont précédé la rencontre.

L’intervention de Luis Campos pour libérer certains joueurs

En interne, certains veulent croire que la réception de Lille, une semaine avant le Classique, a eu l’effet d’un électrochoc. Des joueurs, notamment les recrues, étaient sous pression, le staff aussi. L’issue de la rencontre (victoire 4-3) a permis de préparer le choc contre le grand rival dans un environnement moins pesant.

Encore une semaine avant, dans le vestiaire visiteur de Monaco, il était déjà question de crever l’abcès et soigner les maux d’un groupe qui perdait confiance. C’est notamment pour cela que Luis Campos a eu une explication très musclée avec Neymar à la fin de la rencontre. Le message étant le suivant: "on a tous une responsabilité quand les choses vont mal". Le ton de l’échange a marqué certains joueurs et pas forcément les plus jeunes. L’objectif recherché, à savoir libérer certains éléments du groupe en montrant que personne ne peut se cacher, a peut-être été atteint. La suite des événements permettra de le mesurer.

Ce dimanche soir, contre le club de sa ville natale, Christophe Galtier a aussi décidé de revenir à un schéma qui a fait ses preuves en début de saison avec une défense à trois. Comme Luis Campos, il a répété aux joueurs, notamment aux milieux, qu’il fallait revenir à des choses plus basiques. En substance : jouer simple et avec confiance. La copie rendu par Fabian Ruiz et Vitinha a dû plaire aux deux hommes. Celle de Marco Verratti a également été propre. D’ailleurs, l’entraineur de l’OM Igor Tudor n'a pas manqué de souligner la débauche d’énergie de l’Italien en conférence de presse d’après-match.

Le staff attendu au tournant le 8 mars

Paris a mis tous les ingrédients pour s’imposer. Il y a eu la manière additionnée au réalisme de Kylian Mbappé et à la vista de Lionel Messi. Les Parisiens ont dominé comme rarement pour ne pas dire jamais depuis le début de l’année 2023. En ce sens, ce match peut être un tournant pour les joueurs. Une rencontre à part pour "Kyks" qui a inscrit son 200e but sous les couleurs du PSG.

Les trois points glanés permettent aussi de s’échapper à huit unités de l’OM, tout en laissant Monaco et Lens à dix longueurs. En ce sens le PSG a pris le bon virage. Cependant, pour bonifier cette performance et inverser la tendance de manière très nette, le staff sait qu’il a besoin de faire un résultat le 8 mars contre le Bayern, lors du 8e de finale retour de Ligue des champions. Comme souvent à Paris, le juge de paix est une coupe aux grandes oreilles. D’ici là, Christophe Galtier peut compter sur le soutien de son président. "J’ai toujours eu confiance en mes joueurs et mon coach", disait Nasser Al-Khelaïfi dimanche soir.