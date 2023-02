Comment Monaco gère sa pépite Ben Seghir

L'entraineur de l'AS Monaco Philippe Clément s'est exprimé ce vendredi sur la gestion de son jeune crack de 17 ans Eliesse Ben Seghir, révélation de la Ligue 1 depuis le début de l'année.

Il n’a pas encore sa photo dans le trombinoscope de la LFP mais tout le monde ne parle que de lui. A Monaco, tous les projecteurs sont désormais braqués sur lui, Eliesse Ben Seghir. A seulement 17 ans (il fêtera ses 18 ans le 16 février), le jeune milieu de terrain offensif de la Principauté réalise des débuts fracassants en Ligue 1. En seulement six apparitions en L1 depuis ses débuts le 28 décembre, le jeune Monégasque a déjà scoré trois fois (à chaque fois contre Auxerre).

Il ne peut pas encore enchainer

Une insolente réussite que Philippe Clément doit néanmoins gérer. Avant la réception de Clermont dimanche (13h) pour le compte de la 22eme journée de championnat, l’entraîneur de l’ASM a été interrogé sur son management avec Eliesse Ben Seghir. Pour le technicien belge, il y a déjà la gestion du temps de jeu. Clément dit vouloir minimiser les risques car Ben Seghir "ne peut pas encore enchainer."

"Garder l’équilibre entre le foot et l’école"

Autre donnée importante pour Clément, les études. "Il faut bien garder l’équilibre entre le foot et l’école, rappelle-t-il. De temps en temps, il peut y avoir moins d’entraînement si c’est nécessaire. Il faut échanger avec l’école. Il a besoin de repos. On est en train de trouver un bon équilibre pour lui. Avoir un diplôme est aussi quelque chose d’important pour moi." L’AS Monaco et 4eme de Ligue 1 à quatre points du podium.