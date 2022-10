Comment Pierre et Nicolas Sarkozy auraient aidé Sébastien Bazin pour le rachat du PSG par le Qatar

Mediapart révèle ce mercredi comment Sébastien Bazin, alors patron du fonds Colony Capital, serait parvenu à doubler le prix de vente du PSG en 2011 grâce à l'aide de Nicolas Sarkozy et de son fils Pierre.

Producteur de rap (il a notamment produit un album de Doc Gynéco), animateur de soirées connu sous le nom de scène de DJ Mosey… et impliqué dans le rachat du PSG il y a dix ans ? Selon les révélations ce mercredi de Mediapart, Pierre Sarkozy, le fils de l'ancien président de la République, serait intervenu auprès de son père, en 2010 et 2011, "afin d’aider l’homme d’affaires Sébastien Bazin à vendre le PSG au Qatar".

Le site d'investigation s’appuie sur de nouveaux documents issus de l’enquête judiciaire pour "corruption" sur l’attribution de la Coupe du monde 2022 à l’émirat. Depuis 2019, la justice française enquête effectivement sur un déjeuner tenu le 23 novembre 2010 entre Nicolas Sarkozy, alors président de la République, deux hauts dirigeants qatariens et Michel Platini, à l'époque patron de l'UEFA.

L'enjeu est de comprendre si des contreparties ont été négociées avec le Qatar en échange du vote de Michel Platini. Le tout en prenant en compte les relations très particulières du Qatar avec la France sous la présidence de Nicolas Sarkozy : six mois après ce déjeuner, en mai 2011, le PSG était racheté par le fonds souverain Qatar Sports Investments (QSI) au fonds américain Colony Capital, dirigé en France par Sébastien Bazin, un proche des Sarkozy.

"Pierre, as-tu eu ton père et sais-tu s’il va appeler le Prince ?"

Selon Mediapart, "les notes de l’Élysée et les SMS issus du téléphone de Sébastien Bazin révèlent la fin de cette histoire secrète, à base d’arrangements entre amis impliquant personnellement l’ex-président Sarkozy et l’émir Tamim al-Thani". "Alors que le Qatar voulait investir seulement 30 millions d’euros dans le PSG, Sébastien Bazin est parvenu à obtenir 64 millions - plus du double - grâce à l’aide du président Sarkozy, de son fils Pierre et du secrétaire général de l’Élysée, Claude Guéant. Les Sarkozy père et fils ont par la suite été rétribués par Accor, lorsque Sébastien Bazin est devenu le patron du groupe hôtelier en 2014", détaille le site d’information.

A plusieurs reprises, Pierre Sarkozy et Sébastien Bazin auraient échangé des messages pour se tenir au courant de l’avancée des négociations avec Nasser Al-Khelaïfi, le patron de QSI et futur président du PSG. "Pierre, as-tu eu ton père et sais-tu s’il va appeler le Prince ? J’ai parlé au dircab [directeur de cabinet du prince Tamim] et à Nasser et pour l’instant leur ai dit que je comptais venir samedi et dimanche à Doha mais sans aucune assurance de rencontrer le Prince!!! (...) Merci pour tout ce que tu fais", aurait notamment écrit Sébastien Bazin à l'attention du fils Sarkozy le 29 décembre 2010.

Joint par Mediapart, Sébastien Bazin assure que le PSG a été vendu à sa valeur normale de marché et que "Pierre Sarkozy n’a pas participé aux négociations et n’a pas perçu de rémunération ou d’autres avantages" durant son mandat à la tête de Colony Capital.