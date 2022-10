"Connaissant Al-Khelaïfi, cela me paraît peu," ironise Tebas sur le méga-contrat de Mbappé

Pas surpris par les chiffres qui circulent concernant le salaire mirobolant de Kylian Mbappé à Paris, le président de la Liga Javier Tebas accuse une nouvelle fois le PSG de rompre l'écosystème du football européen.

En guerre contre le PSG depuis des lustres, le président de la Liga Javier Tebas n’a pas gâché l’occasion, qui lui a été offerte sur un plateau par les révélations sur le salaire de Mbappé, de dénigrer à nouveau le club de la capitale, coupable selon lui de menacer tout l’écosystème du football. "On savait que pour que Mbappé reste au PSG, il faudrait le payer très cher. Mais connaissant Al-Khelaïfi, cela me paraît peu," ironise Tebas dans une interview accordée au quotidien L'Equipe, toujours aussi cinglant avec son ennemi juré, sur lequel il continue de s’acharner.

Tebas: "Les sanctions doivent être dissuasives"

"Il n'a pas de limites pour accomplir ses objectifs, a-t-il encore attaqué. Le PSG et Al-Khelaïfi ont démontré que l'argent n'est pas leur problème. S'il avait fallu donner 200 millions de plus à Mbappé, ils les auraient donnés. Pourtant, il est impossible avec les normes actuelles que le PSG puisse supporter de telles dépenses." Lors de la saison 2020-2021, le club de la capitale a essuyé une perte de 225 millions d’euros, avec un déficit en augmentation de 80% par rapport à l’exercice précédent, notamment en raison de la pandémie mais pas seulement. Et il aurait perdu encore énormément d’argent la saison dernière, sans pour autant renoncer à un train de vie somptuaire.

De quoi froisser Javier Tebas, qui met souvent en avant son attachement à une plus juste équité de la compétition, où toutes les équipes se battent à armes égales. "Sur les six ou sept dernières saisons, le PSG a perdu 1 milliard d'euros. Il rompt l'écosystème du football européen, s’est offusqué le dirigeant de la Liga. Comment les autres clubs peuvent-ils être en concurrence avec quelqu'un qui perd 1 milliard d'euros ? C'est compliqué." Quand on lui fait remarquer que le PSG a été sanctionné par l’UEFA d’une amende s’élevant à 65 millions d’euros, dont 55 millions avec sursis, Javier Tebas préfère en rire. "10 M€, pour le PSG et Nasser, c'est un café ! Les sanctions doivent être dissuasives et toucher aussi le sportif. Celles qui ont été prises ne le sont pas. Ces pénalités progressives ne fonctionnent pas, il faut sanctionner dès maintenant."