Coronavirus: un assouplissement des jauges devrait être possible pour certaines enceintes

INFO RMC SPORT. Si le principe strict des jauges proportionnelles a été écarté lundi soir par les parlementaires, le gouvernement entend prendre en compte la caractéristique des équipements pour définir les capacités d’accueil de certaines grandes enceintes.

Les jauges proportionnelles verront-elles le jour? Lundi soir, l’éventualité semblait avoir été définitivement écartée à l’Assemblée nationale. On allait bel et bien rester sur des capacités maximales de 2.000 personnes en intérieur et 5.000 en extérieur, et ce pour le plus grand regret des clubs professionnels. Mais selon les informations de RMC Sport, la réalité est pourtant plus complexe, suite à l’adoption de l’amendement du gouvernement lors de l’examen du projet de loi sur le pass vaccinal.

"Les règles relatives à ces grandes jauges pourront être amenées à évoluer"

L’idée du gouvernement est claire sur le papier. Face à la flambée des contaminations, il souhaite adopter des mesures strictes pour une durée d’au moins trois semaines, pour limiter les grands rassemblements, avec la mise en place d’une "jauge en valeur absolue". Mais qu’est-ce que cela veut dire exactement? Des exceptions pourraient-elles voir le jour? "A la faveur d’une évolution positive de la situation sanitaire et de l’adoption des nouvelles dispositions prévues dans le projet de loi en cours d’examen, les règles relatives à ces grandes jauges pourront être amenées à évoluer", nous indique-t-on au ministère chargé des Sports.

S’il n’est pas question d’établir partout le principe des jauges proportionnelles balayées par le ministre de la Santé Olivier Véran qui n’entend pas mettre en place "une usine à gaz", des adaptations pourraient donc bien avoir lieu dans les plus grandes enceintes.

"L’application de jauges strictement proportionnelles pourrait conduire à pénaliser les petits équipements, nous dit-on du côté du ministère. D’où l’idée de prendre en compte globalement la caractéristique des équipements: salles couvertes ou en extérieur, taille des équipements et éventuellement leur configuration locale. C’est le sens de l’amendement du gouvernement qui a été voté hier à l’Assemblée nationale. D’ici là, le ministère concerte sur le sujet."

Les présidents de clubs, les Ligues et les Fédérations, eux, pourraient retrouver un peu d’optimisme… D’ici là, il faudra d’abord que la loi sur le pass vaccinal, toujours en discussions par les parlementaires, soit votée.