Tour de France: pas de selfie, ni d'autographe... les conseils sanitaires de Prudhomme aux coureurs

Face à la recrudescence des cas de Covid, le directeur du Tour de France, Christian Prudhomme, appelle les coureurs à la plus grand vigilance. Tout au long de la course (1er-24 juillet), ils devront par exemple éviter le plus possible de faire des photos avec le public.

Coup dur pour les fans de Thibaut Pinot, Romain Bardet, Tadej Pogacar, Wout Van Aert ou encore Mathieu van der Poel. Avoir une photo avec son idole pendant le Tour de France, qui s’élance ce vendredi de Copenhague pour trois semaines de course, sera mission quasi impossible. Face à la recrudescence des cas de Covid, les coureurs ont été invités à éviter au maximum tout contact proche avec le public.

"Le message qu’on fait passer aux coureurs, c’est de refuser les selfies et les autographes. On n’imaginait pas ça il y a encore un mois, mais c’est comme ça et il faut faire avec", a prévenu le directeur du Tour, Christian Prudhomme, à la veille du grand départ. Les médias devront aussi se montrer très vigilants.

"Il y a eu un relâchement"

"Il faudra des perches, des masques. On va distribuer 40.000 masques aux accrédités de l’organisation et aux journalistes qui iront parler aux coureurs parce qu’il faut les protéger. Le Tour de Suisse, avec une trentaine d’abandons dus au Covid, a manifestement poussé les équipes à réagir et à resserrer la vis. Elles savent très bien que le Tour est la course la plus importante du monde, pour elles aussi. Un test antigénique est nécessaire avant de prendre le départ. Une demi-douzaine de coureurs ont déjà été remplacés. Je pense qu’il y a eu un relâchement et que le Tour de Suisse a été un avertissement pour tout le monde", a développé Prudhomme.

Pour prendre en compte l’évolution de la situation sanitaire, l’Union cycliste internationale a dévoilé en début de semaine un nouveau protocole Covid. Concrètement, un coureur asymptomatique ne sera pas contraint automatiquement à l'abandon. Un comité de médecins décidera au cas par cas la poursuite ou non de l'épreuve pour chaque coureur concerné.