Coupe du monde 2022: Toulouse défend à son tour Aboukhlal contre les accusations d'apologie du salafisme

Après la fédération marocaine, c'est le club de Toulouse qui a publiquement défendu son joueur, Zakaria Abouklhal, accusé d'apologie du salafisme par un site arabophone.

Le Toulouse FC a pris la suite de la Fédération Marocaine de Football afin de défendre son joueur, Zakaria Aboukhlal, accusé par le site arabophone Achkayen.ma de prosélytisme et d'apologie du salafisme au sein de la sélection maorcaine durant la Coupe du monde 2022 au Qatar.

"Le Toulouse Football Club condamne les accusations faites par un site à l'égard de notre joueur Zakaria Aboukhlal et s'associe à la Fédération Marocaine de Football pour assurer tout son soutien et sa confiance à notre joueur, a indiqué le Téfécé sur les réseaux sociaux. Le Club condamne les accusations proférees par ce site, fausses, infondées et dégradantes, qui portent atteinte à l'image de notre joueur, et se réserve le droit d'user de toutes les voies de recours qui soient pour défendre l'image et l'intégrité de Zakaria."

La fédération a souligné un "comportement exemplaire"

Dimanche en fin d'après-midi, la Fédération marocaine avait rappelé le "comportement exemplaire" de Zakaria Aboukhlal lors du Mondial de Doha, assurant être prête à user de "toutes les voies de recours dans le but de protéger les membres de la Sélection Nationale de toutes accusations mensongères touchant leurs vies personnelles ou leurs comportements en exerçant le devoir national."

Lors de la Coupe du monde, Zakaria Aboukhlal, 22 ans, a été utilisé en sortie de banc par Walid Regragui, le sélectionneur. Il a marqué son unique but de la compétition face à la Belgique, pour sceller une victoire cruciale en phase de poules. Il a également disputé la fin de match contre la France, en demi-finale.