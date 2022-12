Coupe du monde 2022: pourquoi le Maroc n'est pas (encore) la plus grande équipe africaine, selon Regragui

Le sélectionneur du Maroc pense que le parcours extraordinaire de sa sélection n'est qu'un avant-goût de ce qui les attend. Mais la gloire éternelle passera pas un succès à la CAN, a-t-il confié après la défaite des Lions de l'Atlas dans la petite finale de la Coupe du monde contre la Croatie.

Walid Regragui parle sans détour et assume un discours ambitieux pour la sélection nationale marocaine. Première équipe africaine à atteindre les demi-finales d'un Mondial, le Maroc a échoué à devenir la première sélection du continent à finir sur le podium. Le coach des Lions de l’Atlas, dominés par la Croatie (1-2) lors de la petite finale de la Coupe du monde samedi, est convaincu qu’une équipe africaine gagnera le Mondial "d’ici quinze, vingt ans", et il aimerait sans doute que ce soit le Maroc.

Mais pour l’heure, la sélection qu’il dirige se doit de confirmer son parcours exceptionnel au Qatar lors de la prochaine Coupe d’Afrique des nations, en 2024. "Comme je l’ai dit à mes joueurs, avant d’être le roi du monde, il faut être le roi chez soi", a-t-il estimé.

Regragui: "On va travailler dur"

"Je pense qu’on est une des meilleures générations africaines parce qu’on est en demi-finale, et que ça personne ne pourra leur retirer, a-t-il encoe déclaré. Mais dans le vestiaire, j’ai dit à mes joueurs: 'si vous voulez rentrer dans l’histoire, il faut gagner une Coupe d’Afrique'. si on gagne une Coupe d’Afrique, on sera la meilleure équipe africaine de l’histoire, jusqu'à ce qu’une autre équipe gagne la Coupe du monde. Il faut que cette génération puisse gagner une Coupe d’Afrique dans les deux ou trois ans à venir. Et je pense que si elle la gagne, ce sera la meilleure parce qu’on sera attendu, donc ce sera beaucoup plus difficile pour cette génération. On va travailler dur, on a un an pour se préparer pour la Côte d’Ivoire."

Le Maroc a participé à 18 phases finales de la Coupe d'Afrique des nations et a remporté son unique CAN en 1976. Elle a atteint la finale en 2004 et fini troisième en 1980. En 2021, les Lions de l'Atlas ont été éliminés en quarts de finale par l'Egypte, futur finaliste.