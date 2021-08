Daniel Riolo: "Le gâchis Mbappé!"

Retour sur l'imbroglio Mbappé qui fait suite à l'arrivée de Lionel Messi au PSG.

Bien entouré, intelligent, gendre idéal, le "Golden Boy" du foot français a toujours semblé à l’abri de polémiques sur son attitude, son comportement. Et pourtant tout est en train de s’écrouler.

Je me suis toujours demandé pourquoi on glorifiait le concept de communication. Comme si c’était quelque chose de forcément compliqué, alambiqué. Être un bon communicant consiste pour beaucoup à "bien" dire les choses. A les dire quand et comme on veut. C’est comme s’il fallait endormir l’interlocuteur. Il y a des agences de com’ incroyables. Des gens sont payés des fortunes pour finalement donner l’impression aux gens que le communicant est un menteur. Après les politiques, les chefs d’entreprise, les sportifs se sont mis à la communication, plus précisément au contrôle de la com’!

"Mais pourquoi toi et d’autres ne tentez pas la sincérité?"

Dans tous les domaines, on ne compte plus les échecs retentissants de certaines stratégies de com’, mais le concept continue d’être loué. Mbappé, comme d’autres, contrôle tout. Moi, très naïvement, j’ai envie de dire: Mais pourquoi toi et d’autres ne tentez pas la sincérité?

Ca fait des mois que Mbappé tourne autour du pot. Des mois qu’il prépare sa "com’"! Résultat? Les supporters du PSG en ont marre de son indécision. Les supporters français détournent le regard. Et il va peut-être quitter le pays dans l’indifférence.

Mbappé veut partir. Depuis des mois. Il s’est embrouillé avec Leonardo et a même demandé son départ, sorte de condition factice pour rester au club. Comme le fameux recrutement qui devait être à la hauteur, ou à "sa" hauteur. Mais mon grand, si tu veux partir, dis le ! Annonce que tu as un plan de carrière. Sois franc, honnête.

Enfermé dans une com’ qui n’a pas de sens, Mbappé a pris un gros coup de pression de la part de son président lors de la présentation de Messi. Tu voulais un bon recrutement? Tu l’as. Et maintenant tu fais quoi?

Mbappé est en train de se faire manger par son ego

En coulisse, Mbappé ne cache pas que le recrutement fait de vieilles gloires ne lui plaît pas tant que ça. C’est son droit (je le pense aussi, mais c’est pas le sujet). Mais un joueur, même star, n’a pas à faire la politique sportive du club. Et encore moins à demander la tête du directeur sportif.

Mbappé est en train de se faire manger par son ego. Il va être le troisième salaire du club, les projecteurs ne sont plus sur lui, cela fait trop de choses à accepter. Il veut donc partir. Où? Le Real n’a pas les moyens, à moins de trouver d’ici le 31 août un montage financier (prêt, paiement différé…) Peut-il rester? Ça semble très compliqué, mais avec QSI, on ne sait jamais. Profitant de la bulle Messi, ils peuvent saccager le dossier Mbappé! Ils espèrent même que les supporters s’en prennent au joueur pour avoir du soutien. Encore de la com’ à deux sous.



Une fois de plus on est face à un dossier mal géré par Nasser Al-Khelaïfi. On le glorifie pour la venue de Messi, il passe pour le roi des négo, mais à part signer des chèques, quelles sont ses qualités? Soyons sérieux! Dès le mois de janvier, le dossier Mbappé aurait du être réglé. Il délègue le sportif à Leonardo, mais dès que ça touche les stars, il reprend la main pour aller dans le sens des joueurs. Depuis 10 ans, ce président est parmi les plus mauvais du football international. Son chéquier lui sert de CV.

Des deux côtés, tout a donc été mal géré. Mais Messi sert de couverture. Au PSG l’important c’est la com’ et elle dit en ce moment que tout est beau et formidable, alors…