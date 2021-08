PSG: La presse madrilène profite de l'arrivée de Messi pour relancer le dossier Mbappé

Alors que l'avenir de Kylian Mbappé demeure flou à un an de la fin de son contrat avec le PSG, la presse espagnole pense que la relation compliquée entre le champion du monde et son directeur sportif Leonardo pourrait conduire le Français à partir, peut-être dès cet été.

Quand tout le monde rêve de voir associer au plus vite les trois étoiles parisiennes sur le front de l'attaque - Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi - d'autres se font l'écho d'un autre son de cloche. À peine le sextuple Ballon d'or argentin débarqué dans la capitale que, déjà, certains voient ce trio galactique mort dans l'oeuf. En cause : le contrat du champion du monde français, qui arrive à son terme en juin 2022.

Des relations rompues entre Mbappé et Leonardo ?

Le média espagnol As croit savoir que le numéro sept parisien aurait l'intention de ne pas prolonger son aventure dans la capitale, ce qui pourrait l'amener à trouver un nouveau point de chute possiblement dès ce mois d'août. Et une personne ne serait pas étrangère à cette décision de Mbappé : Leonardo. Les relations entre les deux hommes, croit savoir le quotidien madrilène, sont rompues depuis quelques temps et seul Nasser Al-Khelaïfi serait en mesure de convaincre le meilleur buteur de Ligue 1 de rester.

Deux problèmes se posent toutefois. Pour le moment, le Français n'a pas reçu d'offre concrète. Difficile dès lors d'envisager un départ imminent s'il n'y a pas de candidats aux reins assez solides pour l'accueillir. Ensuite, s'il ne s'est pas encore exprimé publiquement là-dessus, la venue de Lionel Messi constituerait plutôt un argument de poids en faveur de son maintien - même momentané - au PSG. Car le natif de Bondy l'a souvent dit : "il veut jouer et apprendre auprès des meilleurs". Aucun doute que la possibilité d'être aligné avec son ami Neymar et l'Argentin doit, au moins, le faire frémir.

Enfin, et il s'agit là du dernier point, l'assouplissement des règles du fair-play financier doit permettre au PSG, au moins pour cette saison, de voir venir et de garder ses trois stars. Un obstacle de moins sur la route semée d'embûches qui sépare Mbappé d'une prolongation à Paris.