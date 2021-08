PSG: Comment l’arrivée de Messi peut-elle impacter l’avenir de Mbappé?

Le recrutement de Lionel Messi va forcément avoir une incidence sur la situation de Kylian Mbappé au PSG. A un an de la fin de son contrat, l’attaquant français va-t-il rester pour former un trio de folie avec Neymar. Où peut-il partir d’ici la fin du mercato?

Un message limpide, direct et sans ambigüité. Nasser Al-Khelaïfi a profité de la présentation de Lionel Messi, ce mercredi au Parc des Princes, pour s’adresser à distance à Kylian Mbappé. A un an de la fin de son contrat, l’attaquant de 22 ans refuse toujours de prolonger avec le club de la capitale. En cause? La compétitivité de l’équipe, dont il ne serait pas totalement convaincu. Un argument difficile à entendre à l’heure où Paris, qui reste sur une finale et une demi-finale de Ligue des champions, vient de recruter Sergio Ramos, Achraf Hakimi, Georgino Wijnaldum, Gianluigi Donnarumma et donc Leo Messi. Le dirigeant qatari ne s’est d’ailleurs pas gêné pour le rappeler à son buteur français.

"Messi veut jouer avec Mbappé"

"Mbappé est un joueur de Paris, on connaît son avenir, a martelé Al-Khelaïfi. Il a dit qu’il voulait une équipe compétitive, on ne peut pas en avoir une plus compétitive. Il n’a pas d’excuses pour faire autre chose que rester." Le tout sous l’œil attentif de Messi, assis à sa gauche. Dans une interview accordée à RMC Sport, le patron du club parisien a ensuite révélé que le sextuple Ballon d’or souhaitait évoluer aux côtés du surdoué de Bondy.

"Messi m’a dit qu’il voulait jouer avec Kylian. Il est très content qu’il soit là, avec Neymar et tous les autres. C’est quelque chose de magnifique, se réjouit Al-Khelaïfi. Je ne veux pas parler des discussions avec Kylian. Ça reste entre nous et sa famille. Je ne veux pas répéter la même chose à chaque fois mais c’est très clair: Kylian veut une équipe forte, et aujourd’hui on a une équipe forte. Je ne pense pas qu’il ait des raisons de demander à partir car Leo m’a dit qu’il était venu ici pour jouer avec Kylian. C’est un de ses objectifs. Kylian a aujourd’hui une des meilleures équipes au monde. Je ne pense pas qu’il va continuer car personne ne comprendrait ça."

Mbappé laisse planer le doute

Alors que Neymar a exprimé sa joie de retrouver son ami argentin, avec qui il a évolué durant quatre ans au Barça, Mbappé n’a pas encore réagi sur les réseaux à l’arrivée de la Pulga. Il est loin d’être le seul, évidemment, mais ses comptes sont forcément surveillés un peu plus que les autres. Histoire de déceler un éventuel indice sur ses intentions. Pour le moment, rien n’indique qu’il pourrait quitter le PSG d’ici la fin du mois, même si la presse madrilène veut croire à un possible transfert au Real Madrid. Mbappé n’a pas confirmé pour autant qu’il resterait dans sa région natale cette saison.

Difficile de savoir comment il vit la folie Messi à Paris, tant qu’il ne s’est pas lui-même exprimé sur le sujet. A-t-il envie de faire équipe avec le taulier de l’Albiceleste ou le voit-il comme un rival trop encombrant par rapport à ses propres ambitions? Compte-il prolonger ou envisage-t-il d’aller au bout de son contrat, afin de partir librement l’été prochain et d’empocher une prime à la signature conséquente? A deux semaines et demi de la fin du mercato, c’est toujours le plus grand fou.