Der Zakarian: "Il n'y a que Brest qui m'a sollicité"

Invité du RMC Football Show ce jeudi soir, le nouvel entraîneur de Brest, Michel Der Zakarian, a expliqué ce choix de club. Avec une certaine franchise...

Après quatre ans sur le banc de Montpellier, et des résultats globalement satisfaisants, Michel Der Zakarian a rejoint cet été le Stade Brestois. Et, comme il l'a expliqué ce jeudi soir dans le RMC Football Show, ce n'est pas pour la météo qu'il a décidé de poser ses valises en Bretagne.

"Mon aventure s’est arrêtée à Montpellier, et derrière il n’y que Brest qui m’a sollicité, a reconnu le technicien, en toute franchise. Comme je voulais continuer à entraîner, j’y suis allé."

Faivre sur le départ ?

"Der Zak" admet tout de même que le bon feeling avec les dirigeants a joué son rôle, de même que l'organisation du club, même si le budget de Brest est inférieur à celui de Montpellier.

"Il n’y a pas un monde d’écart, Brest a des structures un peu plus petites mais c’est bien agencé, les terrains d’entraînement sont même de meilleure qualité qu’à Montpellier, avec des pelouses hybrides, observe-t-il. Les installations sont très, très bien."

L'effectif, lui, manque selon le coach de "trois ou quatre joueurs" pour être plus fourni. D'autant que comme l'a expliqué RMC Sport, Romain Faivre pourrait rejoindre la Bundesliga et le Borussia Mönchengladbach. Ce que... ne confirme pas Michel Der Zakarian. "Est-ce qu'il est susceptible de partir? Non, lance-t-il. A moins qu’une offre conséquente arrive, comme tous les joueurs dans tous les clubs... Mais aujourd’hui ce n’est pas le cas."