Des livreurs de repas aux couleurs du PSG à Paris

Partenaire premium du PSG, l'entreprise Deliveroo, spécialiste de la livraison de repas à domicile, va distribuer à ses livreurs franciliens 5.000 tenues frappées du logo du club de la capitale. Un coup marketing et un moyen de renforcer "le lien avec les consommateurs", indique-t-elle.

Les livreurs parisiens supporters de l'OM - il y en a forcément - devraient être ravis. La plateforme Deliveroo, spécialiste de la livraison de repas et partenaire premium du PSG depuis septembre 2019, a conçu un nouvel uniforme pour ses livreurs d'Ile-de-France. Un uniforme aux couleurs... du Paris Saint-Germain.

"Ce nouvel équipement livreur (qui se compose d'une veste et d'un sac isotherme, ndlr) a pour but de célébrer les livreurs dont le lien avec les consommateurs n’a fait que se renforcer depuis les débuts de la crise sanitaire, justifie un communiqué de l'entreprise. Deliveroo a voulu donner à ses partenaires du quotidien un équipement dont ils sont fiers." Et réaliser en même temps un petit coup marketing.

Les tenues Deliveroo aux couleurs du PSG © DR

Edition limitée

Blague à part, tous les livreurs ne devraient pas afficher le logo du PSG sur le torse, puisque Deliveroo parle d'une tenue en édition limitée, créée à 5.000 exemplaires. "Ce nouveau kit a été développé dans le but d’offrir à nos livreurs partenaires de région parisienne un équipement à la fois technique mais également en lien avec un sujet qui les unit: le football", indique encore la société.

Quelques semaines avant que Deliveroo ne rejoigne le PSG en 2019, l'un de ses concurrents, Uber Eats, qui sponsorise par ailleurs la Ligue 1, s'était lui associé à l'OM. La plateforme américaine est d'ailleurs sponsor maillot principal du club phocéen. A quand un Classique entre livreurs?