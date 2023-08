Direct PSG - Lens : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre le match en streaming ?

Ce samedi soir, la Ligue 1 Uber Eats revient. Dans l’un des chocs de la troisième journée, le PSG accueille Lens. Zoom sur l’heure et la chaîne de diffusion juste ici.

Pour suivre cette rencontre entre le PSG et Lens, rendez-vous est pris ce samedi dès 21 heures sur les antennes de CANAL+ Sport 360.

Comme lors de la saison dernière, le groupe CANAL+ conserve deux affiches à chaque journée de Ligue 1 Uber Eats.

PSG - Lens : duel entre les deux premiers de la saison précédente

Cette rencontre entre le PSG et Lens, c’est avant tout le duel entre les deux premiers de la saison précédente qui a vu le PSG repartir avec le titre de champion. Mais pour cet exercice 2023 / 2024, les deux clubs ont démarré timidement. En effet, après deux matchs joués pour les deux clubs, aucun n’est dans la première partie de tableau. Avant cette nouvelle journée, le PSG s’affiche à la onzième place du classement avec deux points pris et deux matchs nuls face à Lorient (0-0) puis face à Toulouse (1-1) lors de la dernière journée. De leur côté, les joueurs lensois affichent un point de moins et une unité prise en deux rencontres. Car après la défaite concédée en ouverture face à Brest, les Lensois ont concédé le match nul à domicile face à Rennes, malgré l’ouverture du score.

Comment suivre la rencontre PSG – Lens ?

