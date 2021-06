Droits TV: coup de tonnerre, Canal+ annonce se retirer de la Ligue 1

Alors qu'il venait de récupérer la diffusion de deux rencontres de Ligue 1 par journée pour la période 2021-2024, Canal+ annonce son retrait. Un énorme rebondissement.

Coup de tonnerre : Canal+ se retire de la Ligue 1 ! "Après l'échec du choix de Mediapro en 2018, CANAL+ regrette la décision de la Ligue de Football Professionnel (LFP) de retenir aujourd'hui la proposition d'Amazon au détriment de celle de ses partenaires historiques CANAL+ et beIN Sports. CANAL+ ne diffusera donc pas la Ligue 1", indique le groupe dans un communiqué publié ce vendredi.

Cette annonce intervient une heure après l'attribution des droits TV de la Ligue 1 et la Ligue 2 pour la période 2021-2024. C'est l'offre avec Amazon et Canal+ qui avait été retenue. Amazon devait diffuser huit matchs par journée de Ligue 1 pour 250 millions d'euros (plus les coûts de production à 25 millions d'euros par an). Canal+ venait de récupérer deux matchs par journée de L1 (28 choix n°1, 10 choix n°3 et 38 choix n°4) pour 332 millions d'euros par an. Mais avec l'annonce de Canal+, qui critique le choix de la LFP de se tourner vers Amazon au détriment de beIN Sports, le flou est de retour.

>> Plus d'informations à suivre