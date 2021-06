Droits TV: la Ligue 1 débarque sur Amazon, avec Canal+

Amazon, géant américain de la distribution, diffusera huit matchs de Ligue 1 et huit de Ligue 2 sur la période 2021-2024. Canal+ aura deux rencontres de Ligue 1 par journée.

Fin du feuilleton. Le verdict est tombé ce vendredi après-midi pour les droits TV de la Ligue 1 et la Ligue 2 sur la période 2021-2024. C'est l'offre avec Amazon et Canal+ qui a été retenue. Il y a eu une seule absentation au conseil d'administration de la Ligue de football professionnel, le reste des votes ayant été favorables à cette proposition.

Amazon diffusera huit matchs par journée de Ligue 1 pour 250 millions d'euros (plus les coûts de production à 25 millions d'euros par an). Canal+ aura deux matchs par journée (28 choix n°1, 10 choix n°3 et 38 choix n°4) pour 332 millions d'euros par an. Il y a donc 10 choix n°1 que Canal+ n'aura pas.

Amazon frappe fort

Free conserve les droits quasi-direct/VOD pour 42 millions d'euros par an. beIN Sports proposera de son côté deux matchs de Ligue 2 pour 30 millions d'euros par an. Amazon empoche aussi huit matchs de la deuxième division française pour 9 millions d'euros par an. Le montant total annuel est de 663 millions d'euros garantis pour la Ligue 1 et la Ligue 2. Amazon, géant de la distribution, continue donc de miser sur le sport français. La plateforme diffuse déjà cette année une partie des matchs (les sessions nocturnes) du tournoi de tennis de Roland-Garros.

Concrètement, les clubs professionnels percevront la moitié de ce qu'ils auraient dû toucher par rapport au contrat historique (2020-2024) négocié lors de l'appel d'offres en 2018, d'un montant de 1,217 milliard d'euros pour la L1 et la L2, qui avait viré au fiasco à cause de Mediapro, diffuseur défaillant. Cette somme de 663 millions d'euros est aussi inférieure à ce qu'avait versé Canal+ pour remporter l’essentiel des droits TV du foot français (L1 et L2) pour la période 2016-2020 : 748,5 millions d’euros.

Cette année, l'autre offre pour la Ligue 1 et la Ligue 2 concernait Canal+ et beIN, sans Amazon. Dans cette offre, Canal+ proposait 370 millions d'euros pour deux matchs par journée de Ligue 1 (38 choix n°1, 38 choix n°3) et beIN Sports ajoutait 165 millions d'euros (+ 78 millions d'euros de bonus) pour huit matchs par journée de Ligue 1, plus 18 millions d'euros pour les dix matchs de Ligue 2 par journée.