Droits TV: la LFP gagne une bataille contre les matchs piratés

En guerre avec les services de streaming illégaux depuis plusieurs années, la Ligue de football professionnel (LFP) semble avoir gagné une bataille. L'instance "se félicite du blocage par les fournisseurs d'accès à internet français de l'accès à des services de streaming et IPTV pirates."

Une petite victoire pour la LFP ? "La Ligue de football professionnel se félicite de la décision rendue le 10 octobre 2022 par le président du Tribunal judiciaire de Paris ordonnant le blocage par les FAI français de l'accès à des services de streaming et IPTV pirates", a fait savoir l'instance du football français dans un communiqué.

"A la demande de la LFP, le Tribunal Judiciaire a ordonné le blocage de nombreux sites de streaming et de trois services IPTV majeurs diffusant sans autorisation les championnats de Ligue 1 Uber Eats et de Ligue 2 BKT", s'est félicitée la LFP, qui lutte depuis plusieurs années contre les accès illégaux aux matches de Ligue 1. Il n'est par ailleurs pas rare de voir des vidéos d'amateur diffusant des images de Ligue 1 être supprimées des réseaux sociaux, à la demande de la LFP.

Un travail encore long

"Sur le fondement de l’article L. 333-10 du Code du sport, cette décision très importante, qui porte notamment à nouveau à la demande de la LFP sur le blocage de services d’IPTV, permettra à l’ARCOM de solliciter dans les meilleurs délais le blocage des sites miroirs et des sites non encore identifiés au stade de la saisine de la juridiction et de la décision rendue", précise le communiqué. Si l'instance est consciente que le travail sera long pour éradiquer totalement le streaming de l'univers footballistique, "cette décision représente une étape essentielle contre les atteintes graves et répétées dont font l’objet la LFP, les clubs de football professionnel et les diffuseurs de la Ligue 1 Uber Eats et de la Ligue 2 BKT."