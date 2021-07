Droits TV Ligue 1: la LFP déçue par le prix de l'abonnement fixé par Amazon

Selon les informations de RMC Sport, la Ligue de football professionnel est déçue par le prix de l'abonnement fixé par Amazon pour son offre Ligue 1.

Une annonce qui passe mal. Mardi, en exclusivité sur RMC, Alex Green détaillait l’offre de Prime Vidéo pour la diffusion de l’élite du football français. Le directeur général Europe d'Amazon Prime Video Sport a notamment annoncé un abonnement mensuel proche des 19 euros. Selon nos informations, la Ligue de football professionnel (LFP) a été déçue par ce prix même si elle avait été prévenue qu’un supplément (12.99 euros) serait demandé aux membres Prime.

La LFP espérait plutôt un total de 10 euros

Mais l’institution dirigée par Vincent Labrune espérait plutôt un total de maximum 10 euros. Une source proche de beIN Sports précise, elle, que "les consommateurs rejetaient Mediapro parce que c’était simplement un nouvel abonnement, maintenant c’est deux sur un nouveau support…"

"C’est 12,99 euros par mois. Et vous devez être membre Amazon Prime pour y accéder, ce qui correspond à 5,99 euros par mois ou 49 euros par an. On pourra s’abonner en un clic. On a fait en sorte que ce soit facile. Et plus important encore, ce sera facile à regarder car on pourra le voir sur des centaines d’appareils. C’est accessible via les boxes des principaux opérateurs donc il sera très facile de s’abonner et de regarder les matchs", a promis mardi Alex Green sur RMC.

"Nous serons dans chaque stade, au bord de la pelouse, avec un show d’avant-match et un show d’après-match avec des interviews, a-t-il ajouté. Les gens pourront sentir l’atmosphère sur place. Notre focus dès le départ sera sur le live des matches. C’est ce dont les gens ont besoin, ils veulent voir leur équipe. On développera ensuite d’autres contenus et d’autres shows."

beIN Sports, de son côté, a saisi officiellement ce jeudi le tribunal de commerce de Nanterre pour forcer Canal+ à payer pour le lot 3 des droits TV de la Ligue 1. Une audience est programmée mardi, selon les informations de RMC Sport.