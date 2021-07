Droits TV Ligue 1: beIN Sports lance une procédure contre Canal+

INFO RMC Sport - Selon nos informations, beIN Sports a saisi officiellement ce jeudi le tribunal de commerce de Nanterre pour forcer Canal+ à payer pour le lot 3 des droits TV de la Ligue 1. Une audience est programmée mardi.

Nouveau rebondissement dans le dossier des droits télévisés, à seulement 3 semaines de la reprise de la Ligue 1. Les réunions se sont enchaînées toute la journée à BeIN Media Group. Selon les informations de RMC Sport, le média qatari a saisi officiellement ce jeudi le tribunal de commerce de Nanterre pour forcer Canal+ à payer pour le lot 3 (samedi 21 heures et dimanche 17 heures). L’institution a bien accepté de traiter ce cas via une procédure d’urgence.

Tension de plus en plus forte

Une audience est programmée mardi et une décision devrait être rendue fin de semaine prochaine. beIN Sports entend prouver que ce contrat doit être assumé dans les temps impartis. Une source proche du média se dit "confiante à 100%. C’est un moyen de nous protéger dans cette situation de chaos." Depuis quelques jours la tension se faisait de plus en plus forte entre beIN et Canal+. La cause : l’approche de l’échéance du premier versement, fixée au 5 août.

Selon nos informations, Canal+ aurait donc bien rendu son contrat. Au même moment, la Ligue de Football Professionnel a elle envoyé un courrier à beIN pour lui demander s’il allait payer pour ces matches. Une entente beIN Sports, Canal+ et Free existe quand même. Ces trois parties restent d’accord sur le fait qu’il y a eu un abus de position dominante de la Ligue.