EN DIRECT - Ligue 1: suivez en live Strasbourg-Lyon, match de clôture de la première journée

Dernier match de la première journée de Ligue 1 ce dimanche soir: Strasbourg accueille l'OL à la Meinau, coup d'envoi à 20h45. Une curiosité à plus d'un titre, avec le nouveau projet en place en Alsace, depuis le rachat du club par Chelsea. Et côté lyonnais, il faut tenter de lever les doutes et le climat négatif autour du club, avec une préparation très très compliquée.

Strasbourg-OL, coup d'envoi à 20h45. Match diffusé en TV sur Prime Video, à suivre en direct intégral sur RMC et dans notre live-texte sur RMC Sport.