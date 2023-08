OL: "Si d'ici là il y a un entraîneur à Lyon", la phrase lunaire de Laurent Blanc sur son avenir

Après la défaite de l'Olympique lyonnais contre Crystal Palace, samedi en match amical, Laurent Blanc a lâché une petite phrase inattendue concernant son avenir à Lyon, visiblement incertain avant la reprise de la Ligue 1, le week-end prochain contre Strasbourg.

L'Olympique lyonnais est peut-être en train d'inventer un concept : la crise avant même le début de la saison. L'entraîneur de l'OL, Laurent Blanc, a ainsi lâché une petite phrase très inattendue après la défaite face à Crystal Palace, samedi après-midi, lors du dernier match de préparation des Gones avant la reprise de la Ligue 1, le week-end prochain à Strasbourg.

"Les analyses se ressemblent. (...) Ce qu'on peut regretter ce soir, c'est qu'on a encore un blessé avec Anthony Lopes. On n'est pas chanceux pour le moment mais je pense que ça tournera. Le plus important c'est d'être au complet je l'espère contre Strasbourg, si d'ici là il y a un entraîneur à Lyon." L'OL, qui a publié la réaction de Laurent Blanc sur son site et ses réseaux sociaux, a pris soin de couper cette dernière phrase.

L'entraîneur français semble savoir que sa position tient à peu de choses. Nommé par Jean-Michel Aulas la saison dernière, il ne dispose pas d'un crédit illimité auprès des décideaurs d'Eagle Football, les nouveaux propriétaires, d'après L'Equipe. John Textor, qui a tendance à changer ses entraîneurs rapidement, sera sans doute très regardant quant aux résultats à court terme de l'OL.

Quatre défaites consécutives en préparation

La préparation, dans ce sens, peut inquiéter. Lyon n'a remporté qu'un match, face à De Treffer, équipe de troisième division néerlandaise, et a perdu les quatre suivants sans marquer le moindre but contre Manchester United, Molenbeek (première division belge), le Celta de Vigo et Crystal Palace.

Il y a quelques semaines, dans L'Equipe, Laurent Blanc indiquait aussi avoir songé à quitter l'OL l'hiver dernier, peu après son arrivée. "Comme j'ai dit sincèrement à mon staff: "Je vais repartir si on ne change pas les choses." (...) Tu as le sentiment que tu n'y arriveras pas. Il y a trop de boulot, des joueurs pas dans l'état d'esprit du club. Il y avait bien trop de joueurs, des clans (il souffle)... Je ne me sentais pas capable d'y arriver avec ce groupe. Il y avait une ambiance délétère."

Huit mois plus tard, grâce à une deuxième partie de saison plus convaincante, Laurent Blanc est toujours l'entraîneur de l'OL. Mais la crise pointe, tout proche. Il faudra vite gagner en Ligue 1 pour l'éloigner, au moins un temps.