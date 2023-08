Mercato: Strasbourg récupère une pépite brésilienne de Chelsea

Strasbourg a annoncé mardi la signature de l’ailier Angelo Gabriel. Prêté par Chelsea, le Brésilien de 18 ans quitte les Blues quelques semaines après y avoir signé en provenance de Santos.

Les négociations entre les deux clubs n’ont probablement pas dû poser de problème. Propriétés de la société BlueCo de Todd Boehly, Strasbourg et Chelsea sont parvenus ce mardi à un accord pour le prêt sans option d’achat d’Angelo Gabriel en Alsace.

Le Brésilien de 18 ans évoluera donc en Ligue 1 jusqu’à la fin de la saison 2023-2024. Un renfort à moindre coût pour les Strasbourgeois qui profitent pour la première fois de leur forte relation avec les Blues. Un prêt de l’espoir sud-américain qui intervient quelques semaines après son transfert de Santos vers la Premier League pour environ 15 millions d’euros.

Keller: "Je suis ravi que cette opération soit aujourd’hui possible grâce à BlueCo"

Un recrutement rendu possible par les relations entre le cador de Premier League et la formation de Ligue 1. Avant de potentiellement exploser en Angleterre, le jeune ailier va donc découvrir le football européen en France.

"C’est un très bon jeune joueur, qui a pourtant déjà beaucoup joué au plus haut niveau dans son pays. Nous l’avions déjà vu il y a deux ans au Brésil et nous sommes contents de l’accueillir, s’est félicité Marc Keller dans un communiqué publié sur le site du RCS. Je suis ravi que cette opération soit aujourd’hui possible grâce à BlueCo. Angelo est vraiment heureux d’être ici et ça fait plaisir de voir sa fraîcheur et sa joie communicative."

Septième recrue du mercato à Strasbourg

Tout juste racheté par BlueCo en juin, le club de Strasbourg est entré dans une nouvelle dimension après son passage sous pavillon américain. Si les Alsaciens avaient déjà bénéficié de moyens supplémentaires pour recruter cet été, avec notamment les arrivées d’Abakar Sylla (20M€) et d’Emanuel Emegha (13M€), le récent quinzième de Ligue 1 va cette fois accueillir son premier joueur en provenance directe de Chelsea.

Très actif lors du mercato, Strasbourg a aussi bouclé les arrivées de Jessy Deminguet et Steven Baseya avant d’officialiser ce mardi les transferts des ex-Bordelais Junior Mwanga et Dilane Bakwa. Le défenseur central guinéen de l’AS Saint-Etienne, Saidou Sow, va lui aussi rejoindre l’Alsace.

Attendu mercredi pour passer sa visite médicale, le défenseur central de 21 ans va signer quatre ans au Racing. Après Angelo Gabriel, Strasbourg pourrait aussi accueillir prochainement une autre recrue estivale de Chelsea. Acheté à Rennes pour près de 30 millions d’euros, Lesley Ugochukwu pourrait lui aussi renforcer le club alsacien sous la forme d’un prêt sec.