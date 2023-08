OL: Mata forfait au moins un match, nouvelles rassurantes pour Lacazette

Au delà de la défaite à Strasbourg, ce match inaugural de Ligue 1 a fait quelques dégâts. Masi l'optimisme est de mise pour le capitaine lyonnais.

L'infirmerie lyonnaise se remplit. Touché aux ischio-jambiers dimanche en début de match à Strasbourg, Clinton Mata manquera le premier match au Groupama Stadium samedi prochain; il est déjà forfait pour la réception, ce samedi à 17h de Montpellier.

Sera-t-il éloigné des terrains plus longtemps? Les premiers examens ne peuvent pas vraiment l'établir même s'il est de tradition d'estimer à plusieurs jours les soins. Et donc autant pour la réathlétisation. Sa participation au match face à Nice, le dernier week-end semble malgré tout difficile.

Bonne nouvelle pour Lacazette

Par contre, Alexandre Lacazette ne va pas rejoindre le nouveau latéral international angolais à l'infirmerie où se trouvent Dejan Lovren et Anthony Lopes, qui seront absents tout le mois d'août. Le capitaine lyonnais a souffert de crampes en fin de match et non pas d'une rechute d'un précédent souci musculaire. Il devrait donc être bien présent samedi après-midi. Au repos ce lundi, les Lyonnais retrouveront le chemin de l'entraînement demain en fin d'après-midi.