OL: après un été agité, Blanc demande des renforts avant la fin du mercato

Ce vendredi, Laurent Blanc s'est exprimé en conférence de presse, deux jours avant le premier match de l'Olympique lyonnais contre Strasbourg. L'entraîneur s'est montré dubitatif par rapport au mercato effectué, et déplore une ''perte sportive'' avec le départ de Lukeba.

Peu convaincu. C'est comme cela qu'on pourrait résumer l'état d'esprit de Laurent Blanc, avant le premier déplacement de l'OL à Strasbourg. Questionné sur le mercato effectué par son club, Laurent Blanc a insisté sur l'importance du recrutement pour espérer être compétitif cette saison : ''Ce n'est pas la peine de parler d'objectifs. Il y a trois matchs d'ici là. On peut compter le match du PSG ? Oui allez quatre. Le mercato sera clôturé et on fera la saison avec tous les joueurs qui seront présents le 31 août. [...] J'espère qu'il y aura de nouveaux joueurs d'ici le 31 août'' a t-il ajouté.

Blanc regrette le départ de Lukeba et les sanctions de la DNCG

Egalement questionné sur le départ de Castello Lukeba, Laurent Blanc déplore une ''perte sportive'' : ''On n'avait pas prévu de perdre des joueurs. Jusqu'au 31 août, tout le monde est capable de prendre des joueurs. [...] On n'avait pas prévu le départ de Lukeba sportivement. A nous de nous adapter, on peut aussi récupérer certains joueurs. Avec les décisions de la DNCG, on ne peut pas faire ce qu'on veut.''

L'OL avait été sanctionné début juillet par la DNCG à un ''encadrement de la masse salariale et des indemnités de mutations'', ce qui limite grandement les intentions du club pour le mercato.

Cependant, Laurent Blanc espère conserver Bradley Barcola et réfute les rumeurs de départ : '' J'ai vu (des articles) que Barcola allait demander de partir. [...] En ce qui me concerne, il n'a pas demandé à partir.''

C'est un été compliqué qui se poursuit pour Lyon. Entre départs et recrutement limité, l'OL n'aborde pas ce début de saison 2023-2024 de la meilleure des manières. Contre le RC Strasbourg, l'Olympique lyonnais devra faire sans Anthony Lopes indisponible pour le mois d'août et Dejan Lovren (blessure musculaire) mais Alexandre Lacazette devrait bien être présent selon Laurent Blanc.