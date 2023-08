Strasbourg-OL: la grosse colère de Cherki après la défaite lyonnaise

Après la défaite de l'OL sur la pelouse de Strasbourg lors de la première journée de Ligue 1 (2-1), Rayan Cherki n'a pas caché son amertume et sa colère à propos de la prestation proposée par les Gones.

L'OL patine d'entrée. Dans la lignée d'une préparation très moyenne (une victoire en cinq matchs), les Gones ont été punis par le réalisme des Strasbourgeois (2-1) malgré une prestation intéressante, notamment en première période. Ce résultat négatif dès la première journée de Ligue 1 a provoqué la colère de Rayan Cherki, titulaire à la Meinau et auteur d'un match prometteur.

"J'en ai marre de toujours venir après les matchs, de dire que c'est ballot"

"Il y a énormément de déception. On en a marre de subir à chaque fois. Je tiens à dire que c'est ni de la faute du staff, ni du coach, c'est nous sur le terrain. Au bout d'un moment, on met les bons ingrédients en entame, pendant le match. Il y a toujours une petite erreur qui fait qu'on ne peut pas gagner les matchs, a pesté l'international espoir au micro de Prime Video. Aujourd'hui, la déception est immense. (...) C'est de la colère. On a travaillé pendant un mois et demi pour ce match. Aujourd'hui, on ne doit pas perdre ce genre de match."

"Ça se retourne toujours contre nous"

Alors que les hommes de Laurent Blanc devaient "commencer la compétition sur les chapeaux de roue", ils sont déjà dos au mur avant la réception de Montpellier samedi prochain (17 heures). "Je ne pense pas que l'état d'esprit n'était pas là, on avait faim, envie de faire super bien les choses. Il manque ce petit détail, qui fait qu'on doit plier le match en cinq minutes, a poursuivi Cherki. Ça se retourne toujours contre nous, les adversaires plient les matchs en cinq minutes. C'est quelque chose qu'on doit rapidement changer, car on est l'OL, on ne doit pas être tout en bas, mais être tout en haut."

Malgré la défaite, le milieu offensif lyonnais a toutefois trouvé des points positifs dans cette soirée difficile, notamment d'un point de vue offensif. "On a des repères. On commence à se comprendre les uns pour les autres. Il faut continuer comme ça, être bien plus solide défensivement, car la saison doit être différente. Si c'est un nouveau Rayan qui parle? Ce n'est pas un nouveau Rayan, ça a toujours été le même. Maintenant, j'en ai marre de toujours venir après les matchs, de dire que c'est ballot. On doit être là-haut et puis c'est tout."