EN DIRECT - Multiplex Ligue 1: on attend toujours un premier but...

Nantes-Ajaccio : après le parfum d'Europe, les Canaris replongent dans la lutte pour le maintien

Après avoir appris lundi qu'ils affronteraient la Juventus en 16e de finale de Ligue Europa, les Canaris reprennent la route de la Ligue 1 et de considérations plus terre-à-terre. Nantes et Ajaccio ne sont séparés que d'un point (respectivement 12 et 11) et le vainqueur passera donc la trêve hors de la zone rouge. Un peu plus au chaud.

A lire aussi >> Nantes : Lafont aux anges de retrouver la Juventus, Vlahovic et Chiesa

Nantes: Lafont - Corchia, Castelletto, Girotto, Merlin - Sissoko, Chirivella - Guessand, Blas, Simon - Mohamed.

Ajaccio: Leroy - Youssouf, Gonzalez, Diallo, Koné - Nouri, Coutadeur, Mangani, Belaïli - El Idrissy, Hamouma.