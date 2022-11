Nantes: Lafont aux anges de retrouver la Juventus, Vlahovic et Chiesa

Alban Lafont (23 ans), capitaine de Nantes, a bondi de joie au moment du tirage au sort des 16es de finale de la Ligue Europa avec une confrontation de prestige face à la Juventus où évoluent deux joueurs qu’il connait bien.

Comme tout son club, Alban Lafont (23 ans) voulait un gros au tirage des 16es de finale de la Ligue Europa. Et il n’a pas été déçu. Nantes affrontera en effet la Juventus Turin le 16 février prochain en Italie avant le retour le 23 à la Beaujoire. Le capitaine nantais en salive d’avance.

"C'est exceptionnel pour nous, a-t-il confié après le tirage. On n'attendait que ça, de tirer un gros! Il n'y avait que des grosses équipes mais tirer la Juventus Turin, avec toute l'histoire qu'il y a derrière, c'est encore plus excitant. On a envie de jouer des matches comme ça."

>> Abonnez-vous aux offres RMC Sport pour regarder la Ligue des champions

La découverte ne sera pas totale pour le joueur formé à Toulouse qui a déjà croisé à la Juventus lors de son passage en Italie pendant une saison (2018-2019). Il retrouvera d’ailleurs d’anciennes connaissances dans les rangs de la Vieille Dame.

"Je connais Vlahovic et Chiesa"

"J'ai eu la chance d'affronter la Juve quand j'étais à la Fiorentina, a-t-il rappelé. Je connais Vlahovic et Chiesa avec qui j'ai évolué à la ‘Fio’. Ça va être des retrouvailles spéciales. C'est l'une des meilleures équipes du monde avec un palmarès incroyable. C'est un club exceptionnel avec tout ce qu'il dégage autour de lui, la notoriété des joueurs, l'expérience."

Lancé très jeune au plus haut niveau (16 ans et 309 jours avec le TFC), Lafon estime que ce rendez-vous sera le plus prestigieux de sa jeune mais longue carrière. "Ça va être une des confrontations les plus importantes de ma carrière parce que c'est le top européen, a-t-il conclu. C'est une découverte aussi pour beaucoup de joueurs. Il faut jouer ces deux matches à fond parce que peut-être qu'il n'y en aura plus après."