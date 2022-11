Reims: Will Still maintenu sur le banc mais...

Will Still réalise un bon début d'intérim à Reims après y avoir pris la suite d'Oscar Garcia. Mais le club champenois réfléchit à lui associer un technicien titulaire d'un diplôme pro d'entraîneur afin d'éviter de payer une amende à chaque match de Ligue 1.

Entraîneur intérimaire à la place d’Oscar Garcia depuis le 14 octobre, Will Still continue de faire l’unanimité à Reims auprès des dirigeants, des joueurs et des supporters. La volonté des dirigeants est de le maintenir en poste mais Still n’a pas le diplôme Pro de l’UEFA ou BEPF (Brevet d'entraîneur professionnel en France).

Le club ne peut donc échapper à la sanction et à l’amende prévue de 25.000 euros par match s’il n’y a pas de titulaire du diplôme inscrit sur la feuille de match en tant que responsable de l’équipe première en Ligue 1.

Un autre coach "officiel" envisagé

Will Still a entamé les démarches pour acquérir le diplôme Pro. Le successeur d'Oscar Garcia est déjà titulaire d’une licence A, le niveau juste en-dessous. Les dirigeants rémois vont maintenir Still avec son bilan quasi impeccable: 5 matchs sans défaite, 1 seul but encaissé, 11e au classement....

Mais pour éviter de s’acquitter de l’amende, qui se porterait à un total de 600.000 euros si Still est seul jusqu’à la fin de la saison, le club réfléchit à faire venir un technicien diplômé qui ferait binôme avec lui.

La piste privilégiée est de trouver un moyen juridique pour éviter de payer en faisant valoir une dérogation car le technicien belge est déjà inscrit pour les prochaines sessions de validation de diplôme. Dimanche prochain, pour le dernier match du Stade de Reims avant la trêve liée à la Coupe du monde 2022, l'équipe toujours dirigée par Will Still se déplacera à Montpellier lors de la 15e journée de la saison.