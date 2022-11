Ligue 1: pourquoi un arbitre portugais sera au sifflet pour Lille-Angers

Dans le cadre d'un partenariat entre la Fédération française de football et son homologue portugaise, un arbitre portugais sera au sifflet ce dimanche pour la rencontre de la 15e journée de Ligue 1 entre Lille et Angers (15h).

On connaissait les échanges de joueurs, il y a maintenant... les échanges d’arbitres. Dans le cadre de la convention de coopération signée entre la Fédération française de football (FFF) et son homologue portugaise (FPF), un arbitre portugais sera au sifflet ce dimanche pour la rencontre de la 15e journée de Ligue 1 entre Lille et Angers (15h).

Un arbitre français dans le championnat portugais

Le jeune Miguel Nogueira (28 ans), qui officie au plus haut niveau depuis deux ans, sera assisté par ses compatriotes Pedro Martins et Pedro Mota, et par Luis André Campos à la vidéo. Dans le sens inverse, Bastien Dechepy a été désigné pour arbitrer dimanche le match entre le Vitoria Guimarães et Maritimo (16h30), comptant pour la 13e journée du championnat portugais. Cette initiative n’est pas nouvelle. En septembre 2021, un trio arbitral portugais avait officié pour la première fois en Ligue 1 à l’occasion de la rencontre entre Bordeaux et le RC Lens (3-2). Pour quel objectif ?

"Depuis de nombreuses années, la FFF déploie des moyens importants pour mettre ses arbitres d’élite dans les meilleures conditions de préparation et performance. Leurs nombreuses désignations dans les compétitions internationales témoignent du succès de cette politique. La collaboration avec la fédé portugaise s’inscrit dans la démarche d’excellence impulsée par la FFF au profit de l’arbitrage", avait expliqué lors de la signature de ce partenariat Eric Borghini, membre du Comité exécutif de la FFF et président de la Commission Fédérale des Arbitres (CFA).

Dernier rendez-vous avant le Mondial, la 15e journée de Ligue 1 s'ouvrira ce vendredi avec une belle affiche entre Lyon et Nice (21h), et se terminera dimanche par un choc entre Monaco et Marseille (20h45) au stade Louis-II.