"Le Parc des Princes n'appartient pas au Qatar", la mairie de Paris maintient sa position à propos de la vente

Invité de RMC ce lundi matin, David Belliard, adjoint à la mairie de Paris chargé des transports et des mobilités, a rappelé sa position concernant la vente du Parc des Princes, qui "n'appartient pas au Qatar".

La mairie de Paris reste ferme à propos d'une éventuelle vente du Parc des Princes (48.000 places). Après Anne Hidalgo, qui a rappelé que l'enceinte ne "sera pas vendue" au PSG, c'est au tour de David Belliard de monter au créneau. L'adjoint EELV à la mairie de Paris, chargé des transports et des mobilités, va dans le sens de la position de l'édile.

"On est dans un jeu de poker menteur. On verra bien ce qu'il va se passer dans le jeu des négociations. Je ne suis pas pour brader les grands actifs patrimoniaux aux privés, et en particulier au Qatar, explique-t-il sur RMC ce lundi matin. Le Parc des Princes en fait partie. Nous avons besoin d'avoir la main sur un certain nombre de patrimoine de prestige. Le Parc des Princes n'appartient pas au Qatar, il appartient aux Parisiens et Parisiennes, et plus largement, aux Françaises et aux Français. Je souhaite qu'il reste dans ce patrimoine commun."

Le PSG "déçu et surpris" de la décision

Face à la "position ferme et définitive" d'Anne Hidalgo, le club de la capitale a rapidement réagi et n'a pas caché sa déception. "Il est décevant d'entendre que la Maire de Paris veut déloger le Paris Saint-Germain et ses supporters du Parc des Princes tout en ajoutant des dizaines de millions d'euros à la charge des contribuables parisiens pour maintenir la structure d’un stade qui a plus de 50 ans et a besoin d’une rénovation complète", expliquait un porte-parole du club samedi soir.

Alors que le PSG souhaite clairement rester au Parc des Princes, quelles peuvent être les solutions de repli ? Le Stade de France (80.000 places), propriété de l'État qui cherche à le vendre, peut en être une. L'enceinte dionysienne est évalué à 600 millions d'euros et ne nécessite pas autant d'investissements pour la rénovation.