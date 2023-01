PSG: Galtier veut "reconnecter" la MNM après la Coupe du monde

En conférence de presse à la veille du match du PSG à Rennes (dimanche 20h45), Christophe Galtier a insisté sur la nécessité pour Messi, Neymar et Mbappé de retrouver leurs automatismes.

Pour la première fois depuis deux mois, le Paris Saint-Germain pourrait débuter contre le Stade Rennais (dimanche 20h45) avec Neymar, Kylian Mbappé et Lionel Messi titulaires en même temps.

Les trois stars n'ont pu être alignées ensemble depuis le 13 novembre, date de la victoire 5-0 contre Auxerre avant la trêve pour la Coupe du monde au Qatar. "On a peu de séances, mais on essaie de faire en sorte que les joueurs retrouvent une certaine connexion dans le jeu et les habitudes qu'ils avaient ensemble", a commenté Christophe Galtier samedi en conférence de presse.

"Retrouver le plaisir de jouer ensemble"

"Cela fait quasiment deux mois que notre effectif est dispersé, a constaté l'entraîneur du PSG. Chacun est parti avec des automatismes qu'ils devaient trouver en sélection, ce qui a fait que nos automatismes ont été automatiquement mis de côté".

"Aujourd'hui, on commence à retrouver des séances d'entraînement collectives avec, non pas l'intégralité de l'effectif, mais des secteurs de jeu plus équilibrés. (...) À moi et à mon staff, à travers des séances et des exercices, de leur faire retrouver le plaisir de jouer ensemble, qu'ils se reconnectent et qu'on ait beaucoup plus de liant entre les lignes que ce que nous avons eu dans les matchs post-Coupe du monde", a conclu Christophe Galtier, à pile un mois du huitième de finale aller de Ligue des champions contre le Bayern Munich (le 14 février en direct sur RMC Sport 1).

Cette saison, la "MNM" affiche un bilan de 48 buts et 32 passes décisives (15+13 pour Neymar, 13+14 pour Messi, 20+5 pour Mbappé) toutes compétitions confondues avec le club de la capitale.