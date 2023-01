EN DIRECT - Ligue 1: prêté à Nantes, Delort ne pourra pas jouer contre Nice

La 21e journée de Ligue 1 est programmée ce mercredi avec les déplacements du PSG et de l'OM respectivement à Montpellier et Nantes. Lens reçoit Nice et Monaco accueille Auxerre.

Prêté à Nantes, Delort ne pourra pas jouer contre Nice Andy Delort (31 ans) a été officiellement prêté à Nantes par Nice, ce lundi. Selon les informations de RMC Sport, un accord a été passé entre les deux équipes pour que l'attaquant ne soit pas aligné lors de la rencontre face au Gym. Celles-ci doivent s'affronter à la Beaujoire lors de la 27e journée le week-end du 11-12 mars. (MT)



Le programme de la 21e journée Mercredi 1er février 2023 19h: Angers-Ajaccio (Amazon Prime Vidéo)

19h: Lille-Clermont (Amazon Prime Vidéo)

19h: Nantes-Marseille (Amazon Prime Vidéo)

19h: Reims-Lorient (Amazon Prime Vidéo)

19h: Toulouse-Troyes (Amazon Prime Vidéo)

21h: Lens-Nice (Amazon Prime Vidéo)

21h: Lyon-Brest (Canal+ Foot)

21h: Monaco-Auxerre (Amazon Prime Vidéo)

21h: Montpellier-PSG (Canal+ Sport 360)

21h: Rennes-Strasbourg (Amazon Prime Vidéo)



