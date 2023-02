Mercato: la colère des supporters de l’OL contre Aulas, Ponsot et Cheyrou

Le groupe de supporters lyonnais de Lyon 1950 a publié un communiqué pour faire part de sa colère contre la politique sportive du club et réclamer une restructuration.

Le recrutement de l’Olympique Lyonnais pendant le mercato d’hiver n’a pas calmé la grogne des supporters lyonnais. Le groupe Lyon 1950 a publié un communiqué mardi ciblant les dirigeants du club Jean-Michel Aulas, le président, Vincent Ponsot, directeur général et Bruno Cheyrou, directeur sportif. Il dénonce "une conduite sous pilotage automatique saison après saison, sans aucun commandant à bord du navire, tels des poulets sans tête".

Les supporters au soutien de Juninho

Le texte réagit aux récentes attaques de Jean-Michel Aulas contre Juninho, son ancien directeur sportif parti en très mauvais termes en décembre 2021. Le président n’avait pas apprécié les propos du Brésilien sur le cas Rayan Cherki, dans le viseur du PSG. Il l’a critiqué dans un entretien au Monde dimanche avant le match à Ajaccio (0-2), puis de nouveau face à la presse après la rencontre. Deux salves très peu appréciées par les supporters qui portent toujours le Brésilien dans leur cœur malgré son échec comme dirigeant.

"Juninho était loin d’être sans reproches et a quitté le navire de façon peu élégante, poursuit le texte. Néanmoins, il semble fort commode pour certains de le tenir responsable de tous les maux touchant notre club, qui plus est en se donnant en spectacle par médias interposés pour le grand bonheur de nos ennemis et autre observateurs partisans qui s’en délectent."

Les supporters tirent la sonnette d’alarme en voyant "notre club s’enfoncer dans une crise qui ne lui ressemble pas". "Alors que nous touchons les bas-fonds du ventre mou du championnat, le président Aulas conforte Ponsot et Cheyrou dans une interview ubuesque dans le journal "Le Monde", les dédouanant de toutes responsabilités sur la situation actuelle."

Un rassemblement avant Lyon-Lens

Le groupe prévoit donc une action devant le Groupama Stadium le dimanche 12 février avant la réception de Lens (20h45, 23e journée de Ligue 1) avec un mot d’ordre: "restructuration générale du pole sportif".