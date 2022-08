EN DIRECT - Ligue 1: toutes les infos avant la troisième journée

La saison de Ligue 1 continue ce week-end avec la troisième journée, qui s'ouvre ce vendredi par une rencontre entre l'OL et Troyes et se clôturera dimanche soir par une opposition entre le LOSC et le LOSC.

Bosz satisfait de l'apport "de joueurs peut-être plus intelligents" Peter Bosz s’est présenté face à la presse ce mercredi à deux jours du match de l’OL contre Troyes, en ouverture de la troisième journée de Ligue 1. L’entraîneur néerlandais s’est félicité de l’apport de certaines recrues, alors que les Gones visent une deuxième victoire en championnat.



Les matchs du week-end: Vendredi 21h: Lyon - Troyes Samedi 17h: Monaco - Lens Samedi 21h: Marseille - Nantes Dimanche 13h : Strasbourg - Reims Dimanche 15h: Clermont - Nice Toulouse - Lorient Angers - Brest Montpellier - Auxerre Dimanche 17h05 : Rennes - Ajaccio Dimanche 20h45 : Lille - Paris



