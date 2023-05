EN DIRECT - MULTIPLEX LIGUE 1: Reims et Strasbourg prennent l'avantage, le Racing se rapproche du maintien

Brest : un succès pour se maintenir

Avec 6 victoires et 1 match nul lors de ses 7 dernières sorties, Clermont Foot 63 se présente sur la pelouse du stade Francis-Le Blé avec le plein de confiance. Mais les Clermontois se déplacent souvent mal en Bretagne. Depuis leur arrivée dans l’élite, ils ne sont jamais parvenus à s’imposer face au Stade Brestois (2 défaites et 1 nul). A l’inverse, les Brestois ont remporté lors leurs 4 dernières réceptions. A égalité avec Strasbourg, Brest reste sous la menace de Nantes, premier relégable, mais pourrait profiter de la déroute des Canaries face à Montpellier (3-0) pour s’offrir un succès devant son public et officialiser son maintien.