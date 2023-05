Nice: grève d'encouragements et boycott de supporters niçois face à Toulouse

Deux groupes de supporters de l’OGC Nice ont exprimé leur colère contre leur équipe, très décevante depuis plusieurs semaines, et le club. Entre grèves des encouragements ou boycott du match contre Toulouse, l’ambiance s’annonce triste dimanche après-midi (15h) à l’Allianz Riviera.

Rien ne va plus entre l’OGC Nice et ses supporters. Plombée par la piteuse élimination en quart de finale de Ligue Europa Conférence face au FC Bâle et l’affaire Galtier, la fin de saison de la formation azuréenne agace fortement les fans des Aiglons.

En colère contre leurs joueurs, la Populaire Sud a annoncé vendredi la grève des encouragements pour la réception de Toulouse, dimanche après-midi (15h) à l’Allianz Riviera. "Le groupe a une nouvelle fois décidé de ne pas animer la tribune, celle-ci restant tout de même accessible à ceux voulant voir un énième spectacle de qualité. Nous insistons fermement sur l’absence de chant pour ce match", indique le groupe ultra, de retour dans la tribune sud après avoir été suspendu deux rencontres pour des chants et des banderoles anti-Galtier.

"Si vous ne voulez pas jouer, pourquoi vous encourager?"

Ce samedi, veille de match, c’est au tour des North Side d’exprimer leur mécontentement. Plus radicaux, les fans de la tribune nord annonce leur intention de ne pas assister au match face au TFC mais aussi de boycotter le déplacement à Montpellier dans une semaine. "Nos joueurs ne donnent plus rien sur le terrain. Si vous ne voulez pas jouer, pourquoi vous encourager ?", taclent-ils.

Les North Side ont aussi des griefs contre la direction du club niçois: "Fouilles multiples et intempestives, favoriser les caprices de certains touristes que nous dérangeons lors des matchs avec nos drapeaux, demande de rendez-vous laissée en attente à de multiples reprises, aucun salut des joueurs à la fin des matchs", liste le groupe de supporters du Gym qui appelle à ne pas lancer de chants face aux Toulousains. Les joueurs de Didier Digard occupent la 10e place de Ligue 1 à neuf points de la cinquième place.